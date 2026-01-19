6 februarie este data la care urmează să intre în cinematografe unul dintre cele mai așteptate filme dedicate iubitorilor de căței și nu numai. O comedie spumoasă care spune povestea unui personaj care descoperă cât de mult succes poate avea la doamne cu ajutorul unui necuvântător. Actrița Gabriela Marin, unul dintre personajele centrale ale producției, a oferit, în exclusivitate pentru Pets&Cats, un interviu în care a povestit care a fost atmosfera la filmări, ce mesaj transmite lungmetrajul, dar și de ce ar trebui să mergem să îl vedem.

Reporter: Cum ai primit propunerea să joci în acest film?

Gabriela Marin: Cu mare bucurie, mai ales când am citit scenariul și am văzut cât este de amuzant. Știam de la început că o să iasă un produs bun, mai ales că nu sunt la prima colaborare cu regizorul Kiki Cristian Vasilescu și cu casa de producție East Movies. Anterior, mai făcuserăm împreună un scurtmetraj foarte apreciat în festivaluri.



Reporter: Cum au fost filmările? Povestește-ne una dintre cele mai amuzante întâmplări de pe set.



Gabriela Marin: Zilele de filmare au trecut foarte repede. Așteptam cu nerăbdare, și eu și partenerul meu din film, George Constantinescu, secvențele noastre din petshop pentru care repetaserăm atât de mult în lunile de pregătire. În film eu joc o doamnă angajată la un petshop, mare iubitoare de câini și pisici. Partea amuzantă a fost că mai intrau clienți adevărați atunci când repetam la locație și mă întrebau unde găsesc așternut igienic pentru pisici sau bobițe nu știu de care. Le răspundeam tuturor și îi direcționam către rafturile cu pricina, așa ca am făcut și ceva vânzare pentru magazin în timpul filmărilor. :))



Reporter: Ce este deosebit la acest film?

Gabriela Marin: Filmul are un text foarte bine scris, are comic de situație, comic de limbaj, însăși ideea de la care a pornit filmul este foarte originală (faptul că poți să ai succes la femei dacă adopți un câine) însă ca orice film bun, are mai multe straturi pentru fiecare nivel de înțelegere. Și dacă treci de primul strat, respectiv cel amuzant, vei descoperi că adopția unui animăluț și apariția lui în viața ta îți poate lumina și schimba viața într-un mod foarte pozitiv. Filmul este de fapt un îndemn pentru a face mai mult bine, și făcând bine pentru simpaticii blănoși, îți faci ție însuți/însăți bine.



Reporter: Tu ești mare iubitoare de animale. Cum ți s-a părut acest proiect? Ce e special la el?

Gabriela Marin: Eu am în prezent 3 pisoi și 2 câini. (Pe unul din câini îl pregătim pentru adopție). Toți sunt salvați și toți au adus o bucurie enormă în casa noastră atunci când au apărut. De aceea, vorbesc în cunoștință de cauză când spun că adopția unui animal din adăpost, sau a unuia care a fost aruncat pe stradă, îți schimbă viața. Recunoștința și afecțiunea celor salvați este nemărginită. Incomparabil mai mare față de cea a celor cumpărați.



Reporter: Dincolo de scopul de divertisment, care este menirea acestui film? Ce învățăm din el?

Gabriela Marin: Cred că filmul își propune să ne cultive empatia vis a vis de animalele abandonate și de adopția lor. Cred că menirea filmului este să percepem lucrurile diferit. Proiectul “Efectul Pufi” a pornit de la un Pufi real, un cățel superb care chiar a existat până acum două luni. A fost cățelul regizorului Kiki Cristian Vasilescu și al producătoarei Cristina Iordache (East Movies) datorită căruia viața lor s-a schimbat și au pornit pe acest drum al ajutorării animalelor. Mai precis, salvează și dau mai departe spre adopție câini și pisici din toată țara. Safir, pisoiul pe care ei înșiși l-au adoptat apare și în film. Primirea unui animăluț la tine în casă și în viață te schimbă în moduri la care nu te aștepți. Până și la nivel chimic, iubirea necondiționată pe care o primești zilnic de la cățelul sau pisoiul tău, te ajută să trăiești frumos și asta ne dorim să învețe și să înțeleagă fiecare spectator care va veni la film.



Reporter: Adopția este un punct important atins în “Efectul Pufi”. Cum stăm noi, românii la acest capitol din punctul tău de vedere și ce ar fi de îmbunătățit?



Gabriela Marin: Cred că suntem un popor care iubește animalele. Statistica spune că suntem pe locul 1 în UE la deținerea de pisici (aproximativ 48% dintre gospodării au cel puțin una) și pe locul 3 la câini, însă rata abandonului este în continuare ridicată. Avem multe adăposturi pline de mii de căței și din păcate soluția NU este eutanasierea (am văzut asta în decursul anilor), ci sterilizarea în masă, educarea și sensibilizarea oamenilor astfel încât să nu îi mai lase pe străzi dacă se mută, sau din varii motive, ca pe niște obiecte. Acesta este unul din scopurile importante ale filmului. Iarăși, dacă oamenii vor prefera să adopte un suflet din adăpost în loc să cumpere un câine sau pisoi de rasă, înseamnă că filmul și-a îndeplinit misiunea.



Reporter: De ce ar trebui să mergem să vedem “Efectul Pufi”?

Gabriela Marin: Ar trebui să veniți la filmul nostru dintr-o groază de motive: pentru că este o comedie savuroasă, pentru că o puteți vedea pe doamna Irina Margareta Nistor jucând (și o face foarte bine, la naiba!), pentru că filmul este însoțit de o campanie foarte frumoasă prin care pentru fiecare bilet cumpărat, un bol de bobițe ajunge la un câine din adăpost și pentru concursurile prin care puteți câștiga treat-uri și suplimente alimentare pentru animalele dvs. de companie. Vă invit să urmăriți paginile din social media “Efectul Pufi – filmul” ca să fiți la curent cu toate detaliile și să vedeți și unde o să ruleze.

În concluzie, eu zic că lumea ar trebui să meargă să vadă “Efectul Pufi” pentru că este un film făcut cu sufletul. Am vrut să dăm voce într-un mod amuzant celor care nu pot să-și exprime iubirea față de noi prin cuvinte, dar reușesc să o transmită în moduri care ne schimbă irevocabil.