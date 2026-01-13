Într-o lume în care dragostea pare tot mai greu de găsit între algoritmi și aplicații de dating, un secret neașteptat iese la iveală pe marile ecrane: uneori, ai nevoie de patru lăbuțe pentru a găsi sufletul pereche. Comedia urbană „Efectul Pufi”, regizată de Cristian Vasilescu, va avea premiera națională în cinematografe începând cu data de 6 februarie 2026.

Filmul spune povestea lui Matei (George Constantinescu), un tip obișnuit care, după o serie de eșecuri amoroase, decide să adopte o strategie neconvențională: își ia un câine pentru a-și spori șansele în dragoste. Ceea ce începe ca un plan calculat se transformă rapid într-o aventură haotică și plină de emoție. Matei descoperă că un animal de companie nu vine cu manual de utilizare, iar „Efectul Pufi” îi va schimba viața în moduri pe care nu și le-ar fi imaginat niciodată.

„Efectul Pufi”: O distribuție de excepție și vedete necuvântătoare

Alături de George Constantinescu, din distribuție fac parte:

Gabriela Marin (în rolul Alinei);

Irina-Margareta Nistor , care oferă o prezență inconfundabilă în rolul naratorului (voce);

Nicu Mihoc, Andreea Mateiu, Emanuel Bighe și Livia Taloi ,.



Adevăratele vedete ale peliculei sunt însă patrupezii Pufi, Leya, Ylva și Lulu, alături de felinele Safir, Mushu și Peaches, care demonstrează că umorul și loialitatea nu au nevoie de cuvinte.

„Efectul Pufi este mai mult decât o comedie; este o scrisoare de dragoste către toți cei care au simțit vreodată că un animal le-a completat familia. Este prima comedie romantică de acest gen produsă în România și ne bucurăm că, împreună cu Pufi, cățelul nostru, aducem un strop de optimism și multă blană în cinematografe”, declară echipa de producție.