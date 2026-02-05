Acuzații de abuz asupra animalelor la Hipodromul din Craiova. Părinții sportivelor au răbufnit la adresa unui singur om: „Nu, dom’ profesor, nu loviți calul!”

A trecut mai bine de un an de când secția ecvestră a SCM Craiova se află într-o stare de colaps funcțional, în ciuda rezultatelor sportive obținute de câteva dintre sportivele clubului. Din cauza unei conduceri contestate și în absența unor reacții instituționale, un singur antrenor a ajuns să controleze discreționar activitatea de la Hipodromul din Parcul Romanescu, un domeniu public de peste 20 de hectare, destinat sportului și performanței.

Hipodromul fricii din Craiova

Mai mulți părinți au trimis sesizări și îl acuză pe Sergiu Pistorel, antrenorul de acolo, de rău tratament animalelor și că a vorbit urât cu sportivele.

Potrivit părinților, sportivilor și foștilor colaboratori ai clubului, în ultimii trei ani, peste 20 de sportivi au părăsit secția, aproximativ 20 de cai au fost retrași de proprietari, iar activitatea competițională a devenit selectivă și netransparentă.

Hipodromul, animat cândva de zeci de copii și tineri, este astăzi aproape pustiu. Antrenamentele sunt rare, iar accesul sportivilor ar fi „controlat arbitrar”. Se pare că antrenorul Sergiu Pistorel, fost polițist pensionat anticipat, exercită un control aproape absolut asupra secției ecvestre.

Părinții reclamă cai loviți și copii intimidați

Părinții susțin că acesta manifestă comportamente agresive în timpul antrenamentelor și concursurilor, intimidează sportivii care nu se conformează lui, favorizează un cerc restrâns de sportivi și îndepărtează sportive cu rezultate sau potențial ridicat din motive personale.

Părinții au inclusiv filmulețe cu Sergiu Pistorel cum lovește un cal – este vorba despre iapa Stella, a sportivei Evelyn Ștefanache. Ba chiar ipostaze în care mama sportivei strigă la antrenor: „Nu domn profesor, nu loviți calul! Nu așa!”.

Mama lui Evelyn Ștefanache a făcut plângeri, după ce l-a surprins pe Pistorel că îi lovește calul. Amintim că lovirea, schingiuirea sau uciderea animalelor fără drept constituie infracțiune în România conform Legii nr. 205/2004 (actualizată prin Legea nr. 138/2022), fiind pedepsite cu închisoare de la 6 luni la 7 ani sau amendă.

Sergiu Pistorel neagă acuzațiile

“Știu despre povestea asta inventată de mama lui Evelyn Ștefanache, aș vrea să vorbesc și eu cu cei în domeniu, să cer o părere. Ce se spune acolo este scos din contextul care a fost. Vreau să vorbesc cu persoanele abilitate, apoi o să răspund la toate întrebările”, a declarat Sergiu Pistorel pentru GSP.

Mai mulți părinți au depus sesizări scrise la conducerea clubului, unele fiind vechi de luni sau chiar ani. În locul unor anchete interne reale, aceștia acuză că au fost supuși presiunilor, iar în unele cazuri chiar investigați disciplinar pentru „tulburarea activității”.

Conform mai multor mărturii, antrenorul ignoră recomandările medicilor veterinari privind alimentația și programul de efort al cailor. În ultimul timp, mai multe animale ar fi fost în stare critică, iar unul ar fi decedat.

De asemenea, există acuzații de intimidare a personalului auxiliar, dispariție a unor obiecte la concursuri, returnare a unor echipamente de mare valoare doar după presiuni informale.

„Dacă a greșit, va plăti”

„Au venit la mine să-mi spună că un cal a fost otrăvit, am chemat veterinar, avem certificatul doctorului că informațiile sunt false. Părinții mi-au trimis de anul trecut, de prin toamnă plângeri, i-am informat că am format acea comisie independentă. Nu știu dacă știți istoricul acestei secții, dar când aparținea de CSM Craiova, se băteau părinții între ei, chemau poliția, erau apeluri la 112. S-au făcut reclamații la poliție, în fiecare zi, era ceva de nedescris. Vă garantez că Sergiu Pistorel, dacă a greșit, și toți cei care au greșit, vor plăti, conform legii, pentru că nu tolerăm așa ceva”, a reacționat Adrian Cosman, directorul SCM Craiova.