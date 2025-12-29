Revelion fără stres pentru animalele de companie. Brașovul mizează pe un mega show de lasere pet-friendly în noaptea dintre ani: „Am renunţat la celebrul foc de artificii”

Recitaluri ale unora dintre cei mai în vogă DJ ai momentului şi un spectacol de lasere, fără artificii care să dăuneze animalelor de companie, îi aşteaptă pe cei care vor alege să petreacă Revelionul în Piaţa Sfatului din Braşov, transmite Agerpres. Petrecerea va începe la ora 19:30, cu muzică grecească interpretată de Christian Juncu şi Cosmin Marghele.

Spectacol de lasere de Revelion

“Dacă nu v-aţi făcut alt program, vă aşteptăm în Piaţa Sfatului, la scenă. Avem un eveniment pe care îl considerăm interesant, (…) organizat în parteneriat cu Kiss FM România – o să avem pe scenă trei DJ. Unul este foarte tânăr, are doar 16 ani, este braşovean, Claudiu Albu.

Următorul va fi ALTOO, un DJ deja consacrat. Noutatea absolută a momentului – DJ Adrian Şaguna, care va fi pe scenă la la miezul nopţii. (…) Vom avea şi un mega show de lasere, pentru că – ştiţi foarte bine – am renunţat pentru noaptea de Anul Nou la celebrul foc de artificii (pentru ca să nu sperie animalele de companie – n.r.)”, a precizat viceprimarul Braşovului, Dan Ghiţă.

Totodată, acesta i-a îndemnat pe cei care vor participa la eveniment să îşi lase maşinile acasă: “Pentru ca lucrurile să decurgă foarte, foarte bine în seara de 31 decembrie şi în dimineaţa de 1 ianuarie, ar fi perfect să veniţi în centrul oraşului cu mijloacele de transport în comun! Să renunţaţi la maşina proprie, pentru că, de obicei, ştiţi foarte bine, se blochează traficul din această cauză şi, în plus, mă gândesc că veniţi în Piaţa Sfatului să beţi un pahar de şampanie!”.

Potrivit Primăriei Braşov, mijloacele de transport în comun pe 14 linii, care fac legătura cu toate cartierele, vor circula până la ora 1:30, în noaptea de miercuri spre joi.

