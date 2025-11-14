O petrecere privată ce a avut loc într-o casă din Sussex, Anglia, s-a sfârșit tragic pentru un cal, care a suferit arsuri din cauza unor artificii declanșate la fața locului. În urma incidentului, calul a fost eutanasiat. stăpânii cer mai multă comunicare în ceea ce privește spectacolele pirotehnice.

Artificiile nu au fost anunțate la timp

Potrivit BBC, proprietarul magazinului vecin, care a dat la rândul său artificii, a declarat că nu se consideră vinovat pentru moartea calului. El susține că a anunțat câțiva vecini aflați în zonă legat de spectacolul din acea seară, însă recunoaște că putea să răspândească vestea mai bine.

Două angajate ale unui centru de echitație din apropiere au crezut că artificiile sunt de fapt focuri de armă, iar caii pe care-i îngrijeau erau vizibili agitați. „Unul dintre caii mei era transpirat complet, tremura, era speriat și nu avea stare”, a declarat Paige, una dintre angajate. Aceasta a mai spus că unii cai încă tresar la zgomote puternice, după aproape cinci zile de la incident. Spectacolul de artificii a început la 18:15 și a durat șase minute, ora fiind aleasă pentru a nu deranja locuitorii aflați în zonă.

Calul care a murit se afla la o distanță de 800 de metri de petrecere, de aceea proprietarul magazinului care a dat artificiile nu considera că animalul va fi afectat în vreun fel. „ E suficient un singur foc de artificii și un cal speriat, și dintr-odată ai parte de haos,” a spus Lucinda Langhorm, fondatoarea unei școli de echitație. Lucinda îl cunoaște pe proprietarul calului mort. „Dacă vrei să organizezi o petrecere, gândește-te cât de departe pot ajunge zgomotul și efectele.”

Proprietarul magazinului a publicat o scrisoare în care a precizat că nu va mai ține niciun spectacol de artificii în viitorul apropiat, pentru a evita incidente de acest fel.

