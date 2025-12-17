Odată cu vârsta, energia câinilor scade și nevoile se schimbă. În loc de joacă, aleg odihna. Mănâncă mai puțin, plimbările devin mai scurte și corpul începe să le îmbătrânească. Stăpânii trebuie să aibă grijă de câinele senior, să-i ofere o bătrânețe liniștită și să-i îndeplinească nevoile. Un medic veterinar a discutat cu postul ABC despre viața seniorilor canini.

Îngrijirea câinilor seniori

Medicul veterinar Amanda Klein spune că, odată cu vârsta, cele mai comune probleme care apar la câinii seniori sunt: artrita, boli la rinichi sau alte afecțiuni cronice. Vizitele la veterinar sunt esențiale odată ce animalul îmbătrânește, deoarece majoritatea simptomelor nu sunt ușor de observat, mai ales că patrupezii ascund când sunt în suferință. Afecțiunile depistate la timp sunt mai ușor de monitorizat și astfel animalul își poate trăi liniștit bătrânețea.

Micile schimbări fac diferența pentru un câine senior. Spre exemplu, un câine cu artrită va avea nevoie de un pat moale, care să-i susțină greutatea corpului și să o distribuie egal. Plimbările scurte, nesolicitante, îl ajută pe patruped să facă mișcare și să își pună în circulație articulațiile. Aceste plimbări ajută și la menținerea unei greutăți normale și astfel nu va fi presiune pe inimă sau articulații.

Câinii seniori sunt adoptați rar, însă au multă iubire și afecțiune de oferit stăpânilor. Experiența vieții i-a făcut mai înțelepți și atenți la nevoile familiei și pot deveni mentorii cățeilor tineri. Cu sprijinul stăpânilor, un câine senior poate trăi ultimii săi ani fericit și sănătos.

