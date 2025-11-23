Doi câini fără stăpân au fost găsiţi în faţa unui imobil din Dolj. Unul dintre ei a murit, celălalt a fost preluat de o asociaţie pentru animale / Poliția face anchetă

Poliţiştii din judeţul Dolj fac cercetări pentru uciderea şi rănirea cu intenţie a animalelor după ce doi câini fără stăpân au fost găsiţi în faţa unui imobil din comuna Ostroveni. Unul dintre ei a murit, celălalt fiind preluat, în stare gravă, de o asociaţie, pentru a i se acorda îngrijiri medicale, scrie News.ro.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj, poliţiştii din cadrul Biroului pentru Protecţia Animalelor au fost sesizaţi de un bărbat de 58 de ani, din oraşul Segarcea, despre faptul că, în faţa imobilului său din comuna Ostroveni, se află două exemplare canine, fără stăpân, care nu sunt în stare bună.

Poliţiştii ajunşi acolo au găsit un câine mort şi unul aflat în stare de agonie. Cadavrul a fost ridicat în vederea examinării în vederea stabilirii cauzei decesului, iar pentru cel de-al doilea câine a fost emis ordin de plasare în adăpost, fiind încredinţat Asociaţiei pentru Protecţia Animalelor Măriuţa, din comuna Desa, unde i-au fost acordate îngrijiri medicale.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de uciderea şi rănirea cu intenţie, fără drept a animalelor şi rănirea cu intenţie a animalelor, cercetările fiind continuate, urmând ca la finalizare să fie dispuse măsuri legale, a precizat IPJ Dolj.