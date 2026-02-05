Două mânze gemene, sănătoase, din rasa Furioso North-Star au fost născute la Herghelia Ruşeţu din judeţul Buzău, un eveniment rar, consideră specialiştii, în situaţia în care după fătare se pot ivi uneori complicaţii grave care pot duce la decesul lor, transmite Agerpres.

Evenimentul a luat prin surprindere responsabilii hergheliei, parte a Direcţiei de Creştere, Exploatare şi Ameliorare a Cabalinelor din cadrul Romsilva.

Naştere rară la Herghelia Ruşeţu

“La Herghelia Ruşeţu s-au născut gemene, două mânze sănătoase şi pline de energie. Un eveniment rar, care nu se întâmplă des nici măcar în cele mai performante herghelii. La scurt timp după fătare, cele două mânze erau deja vioaie şi curioase. (…) Cele două mânze vor creşte la Ruşeţu şi vor contribui, în timp, la dezvoltarea efectivului cabalin administrat de Romsilva, un pas concret în strategia noastră de conservare şi performanţă”, a transmis Regia Naţională a Pădurilor-Romsilva.

Herghelia de la Ruşeţu este cunoscută pentru rasa Furioso-North Star, o populaţie de cai originară din imperiul habsburgic destinată în secolul XIX cavaleriei uşoare, adaptată în prezent pentru activităţile călare, cât şi pentru tracţiune uşoară. Tot aici se regăseşte rasa Semigreul Românesc destinată tracţiunii grele.

Cele două mânze gemene din rasa Furioso-North Star vor fi atent supravegheate de către medicii veterinari.

Două mânze gemene rasa Furioso North-Star

“Este un eveniment rar, este lucru inedit, naştarea a avut loc în urmă cu două zile, sunt sănătoşi. De multe ori o astfel de fătare poate determina probleme, dar sunt doi mânji frumoşi, sănătoşi, iar dacă au trecut de prima fază vor ajunge la maturitate. Îi ţinem aici, îi creştem, ajung în categoria tineret şi periodic, cu ocazia clasărilor, mai selectăm din efectiv. Sunt rasa Furioso North-Star, aici la Ruşeţu creştem Furioso North-Star, Semigreu Românesc de Bărăgan, de Ruşeţu care a fost şi înfiinţat aici şi mai nou rasa Trăpaş. Se întâmplă foarte rar în herghelii un astfel de eveniment”, a declarat, pentru AGERPRES, medicul veterinar Ovidiu Emilian, şeful Hergheliei Ruşeţu.

Romsilva administrează hergheliile de stat din România de 21 de ani, prin Direcţia de cai de rasă, structură dedicată acestei activităţi, şi coordonează 12 herghelii şi 4 depozite de armăsari, cu peste 3.000 de cai din rase valoroase.