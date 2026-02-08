Delta Dunării, unul dintre cele mai valoroase ecosisteme naturale din Europa, ascunde în sudul său o dramă greu de privit. Grindul Dranov, un teritoriu cunoscut pentru populația de cai sălbatici care trăiește aici de generații, s-a transformat într-un adevărat cimitir al acestor animale libere.

Asociația ARCA trage un semnal de alarmă după o intervenție recentă în zonă: situația este gravă, iar fără măsuri urgente, sute de cai riscă să moară.

ATENȚIE Urmează imagini și detalii cu puternic impact emoțional!

Situație critică pe Grindul Dranov

Echipele ARCA, ajunse în sudul Deltei Dunării în urma mai multor sesizări, confirmă cele mai sumbre temeri. Pe Grindul Dranov au fost identificate 16 cadavre de cai, relativ recente, precum și doi mânji aflați în stare critică, muribunzi. Aproximativ 30% dintre exemplarele găsite moarte sunt mânji, un indiciu clar al impactului devastator asupra viitorului acestei populații.

Pe lângă animalele decedate, mai mulți cai se află într-o stare avansată de suferință, epuizați și fără resursele necesare pentru a supraviețui iernii.

Nu natura este vinovată, ci intervenția omului

Contrar unor explicații vehiculate frecvent în astfel de cazuri, nu vorbim despre selecție naturală, condiții meteo extreme sau un fenomen firesc. Tragedia de pe Grindul Dranov este rezultatul direct al intervenției umane.

În zonă au apărut împrejmuiri ilegale cu gard electric, care au blocat accesul cailor sălbatici către zonele tradiționale de pășunat. Practic, animalele au ajuns captive între canalele Dunării și aceste garduri, fără posibilitatea de a migra în căutarea hranei.

După montarea gardurilor electrice, aria de pășunat a fost redusă drastic, cailor rămânându-le maximum 20% din teritoriul pe care îl aveau anterior. În aceste condiții, aproximativ 300 de cai sălbatici nu mai au nicio șansă reală de supraviețuire, mai ales pe timp de iarnă.

De ce suplimentarea cu furaje nu este o soluție

În fața imaginilor șocante, mulți se întreabă dacă nu ar fi suficientă suplimentarea cu baloți de fân, lucernă sau alte furaje. Specialiștii ARCA sunt însă sceptici.

Acești cai nu sunt animale domestice. Sunt cai născuți și crescuți în sălbăticie, care nu au consumat niciodată furaje la balot, morcovi sau ovăz. Ei s-au adaptat complet la pășunatul liber și la migrarea naturală între diferite zone ale Deltei. Hrănirea artificială nu doar că este ineficientă pe termen lung, dar nu rezolvă cauza reală a tragediei.

Singura soluție viabilă este redarea libertății de mișcare și accesul la habitatul natural.

Apel urgent către autorități

Asociația ARCA solicită intervenția imediată a autorităților pentru:

înlăturarea de urgență a gardurilor electrice ilegale de pe Grindul Dranov

prevenirea unui dezastru ecologic de proporții , care ar putea duce la moartea a câteva sute de cai

protejarea habitatului natural al acestor animale

Fără o intervenție rapidă, zona riscă să devină scena unei mortalități fără precedent.

Caii sălbatici din Delta Dunării – patrimoniu viu al României

Un alt punct esențial subliniat de ARCA este lipsa unui statut juridic clar pentru caii sălbatici din Delta Dunării. Aceștia ar trebui recunoscuți oficial drept patrimoniu natural al României și protejați ca atare.

Fără sprijin legislativ și fără implicarea directă a statului, ONG-urile și voluntarii pot interveni doar limitat. Responsabilizarea autorităților este crucială pentru ca astfel de tragedii să nu se mai repete.

Un dezastru care poate fi încă oprit

Ceea ce se întâmplă pe Grindul Dranov nu este inevitabil. Nu este o lecție dură a naturii, ci o consecință clară a limitării habitatului prin acțiuni umane. Eliminarea gardurilor electrice și protejarea teritoriilor de pășunat pot salva vieți.

Delta Dunării nu trebuie să devină cimitirul cailor sălbatici, iar intervenția autorităților este necesară acum, nu mai târziu.