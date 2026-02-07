Iarna poate fi o perioadă dificilă pentru animalele sălbatice, iar caii semisălbatici din Delta Dunării nu fac excepție. În ultimele zile, au apărut în media și pe rețelele sociale informații despre posibile probleme de sănătate și mortalități în rândul cailor aflați în stabulație liberă în zona Pădurii Letea.

Reprezentanții Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD) au intervenit pentru a clarifica situația: echipele de inspectori ecologi monitorizează permanent zona și nu au identificat cazuri alarmante precum cele prezentate în spațiul public.

Hrănire și monitorizare activă

Pe 5 februarie 2026, inspectorii ARBDD din cadrul SIMEE Sulina au desfășurat o acțiune de hrănire a cailor semisălbatici de pe grindul Letea. Au fost distribuiți baloți de fân în afara zonei strict protejate a pădurii, pentru a sprijini animalele pe perioada sezonului rece.

În timpul acțiunii, au fost observate aproximativ 70 de exemplare de cai, toate aflate în stare bună și în condiții optime, fără înregistrarea de mortalități. De asemenea, un medic veterinar din partea Asociației ARCA, implicată de ani de zile în protecția cailor din Letea, a confirmat starea favorabilă a populației locale, estimată la aproximativ 150 de cai semisălbatici.

Ce se întâmplă cu animalele vulnerabile

Evenimentele semnalate în media fac referire la alte zone din Delta Dunării, unde coexistă cai semisălbatici și cai domestici lăsați în stabulație liberă. În mod natural, în sezonul rece, unele exemplare mai vulnerabile pot să nu supraviețuiască, un fenomen cunoscut sub numele de selecție naturală. Aceste cazuri izolate fac parte din echilibrul natural: animalele care nu rezistă devin hrană pentru carnivore, menținând astfel circuitul firesc al ecosistemului.

Sfaturi pentru proprietarii de cai

ARBDD face un apel către proprietarii locali de cai să își asume responsabilitatea față de animalele lor, mai ales pe timpul iernii:

Asigurarea de hrană adecvată și în cantitate suficientă

Oferirea unui adăpost sigur

Îngrijire medicală regulată

Aceste măsuri ajută la prevenirea abandonului și la menținerea sănătății animalelor domestice, protejând totodată ecosistemul Deltei Dunării.