Bărbat din Germania, amendat pentru că și-a scos câinele din cușcă în timpul zborului. Cu ce sumă a fost sancționat

Un bărbat din Germania, pasager al unui de la Zurich la São Paulo, Brazilia, a fost amendat pentru că și-a scos câinele din cușcă în avion și l-a mângâiat. Greu de crezut, dar simpla formă de afecțiune față de animalul de companie l-a costat scump pe pasager.

Bărbat amendat pentru că și-a scos animalul din cușcă în timpul zborului

Totul s-a întâmplat pe 20 decembrie 2024, când bărbatul din Berlin a zburat în Brazilia, potrivit blick.ch. Alături de el se afla și prietenul său blănos. Până aici, nimic neobișnuit, mai ales că Swiss Air, compania aviatică aleasă de pasager, permite transportul câinilor și pisicilor mici de până în opt kilograme în cabină.

Acest beneficiu vine însă și cu o regulă: animalul trebuie să fie ținut într-o cușcă de transport curată și rezistentă, așezată sub scaunul din față. De asemenea, este strict interzis ca animalul să fie scos din cușcă, indiferent de motiv.

De aici i s-a tras și sancțiunea bărbatului, căci acesta și-a scos câinele din cușca de transport la scurt timp după îmbarcare. Personalul de cabină i- a atras atenția cu privire la acest lucru, și deși a părut că s-a conformat, mai târziu animalul a ieșit pentru a doua oară din cușcă. Ulterior, pentru a treia oară, proprietarul a scos câinele din cutia sa pentru a-l mângâia.

Sancțiuni dure pentru nerespectarea regulilor din avion

Pentru că a ignorat în mod constant și repetat instrucțiunile personalului, bărbatul a fost amendat de Oficiul Federal al Aviației Civile, fiind nevoit să plătească 791 de franci elvețieni.

Un caz asemănător a avut loc pe zborul Zurich – Bologna, operat de Helvetic în numele Swiss. O femeie a refuzat de repetate ori să își țină câinele în cușcă pe durata zborului, astfel că a fost amendată de aceeași entitate cu suma de 400 de franci elvețieni.

Singurele excepții de la aceste reguli de călători cu animalul de companie este în cazul animalelor de serviciu, cum ar fi câinii-ghid pentru persoane nevăzătoare. Aceste animale nu se supun restricțiilor privind greutate, călătoresc gratuit în cabină, însă trebuie să fie dresate corespunzător, să nu latre, mârâie sau să sară pe oameni.

