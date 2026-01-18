Legea câinilor periculoși, încălcată flagrant. Societate comercială amendată după verificări coordonate ale Poliției Animalelor

Vineri, 16 ianuarie 2026, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor au desfășurat o acțiune de verificare la sediul unei societăți comerciale din comuna Cojasca, județul Dâmbovița, unde se aflau animale, în vederea verificării modului de respectare a prevederilor legale în domeniu.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Poliția Animalelor, controale în județul Dâmbovița

Activitatea a fost desfășurată împreună cu polițiști ai Serviciului Ordine Publică și Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, precum și cu reprezentanți ai Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Dâmbovița și ai Inspectoratului Teritorial de Muncă Dâmbovița.

În urma verificărilor efectuate, oamenii legii au aplicat șase sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 9.500 de lei, pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind gestionarea câinilor fără stăpân și Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2002 privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi.

Biroul pentru Protecția Animalelor va continua desfășurarea unor astfel de activități, în vederea asigurării respectării legislației în vigoare privind protecția animalelor, a precizat IPJ Dâmbovița, notează Gazetadambovitei.

Ce obligații au stăpânii de câini periculoși

Proprietarii de câini periculoși au obligația să depună la sediul poliției în a cărei rază este situat imobilul în care este deținut câinele o adeverință în fotocopie, eliberată de Asociația Chinologică Română, afiliată la Federația Chinologică Internațională, din care să rezulte încadrarea câinelui în categoria respectivă, precum și o declarație pe propria răspundere care să includă următoarele date:

a) numărul de identificare al câinelui, aplicat prin tatuare sau microcip;

b) efectuarea vaccinării antirabice și a rapelurilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

c) efectuarea sterilizării câinilor prevăzuți la art. 1 lit. a);

d) existența unei asigurări de răspundere civilă pentru eventualele pagube produse de câinii prevăzuți la art. 1 lit. a).

Conform legii în vigoare, câinii încadrați în categoria celor periculoși sau agresivi trebuie să poarte botniță ori de câte ori se află în spații publice: Pit Bull, Boerbull, Bandog şi metişii lor; American Staffordshire Terrier, Tosa Inu, Rottweiller, Dog Argentinian, Mastino Napolitano, Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobănesc Caucazian, Cane Corso şi metişii lor.

Vezi și A renunțat la cariera politică și misiuni în zone de război pentru o afacere exclusivistă cu câini de elită: „Este viața visurilor mele” / Un câine ajunge să coste și 175.000 de dolari (VIDEO)

De ce cresc cazurile de câini fără stăpân în Sectorul 1, în ciuda campaniilor de sterilizare: Autoritățile caută soluții