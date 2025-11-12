De unde provin pisicile? Cum au devenit cele mai îndrăgite animale de companie. Felinele noastre au un arbore genealogic mare

Pisicile fac parte din familia Felidae, care include: Panthera – feline care răcnesc (lei, tigri, jaguari), Acinonyx – gheparzi și Felis – feline mici, precum pisicile noastre domestice. Dar te-ai întrebat vreodată de unde provine superba ta blănoasă? Cum a evoluat de la strămoșii săi asemănători panterelor, de acum milioane de ani, până la pisica pe care o cunoaștem astăzi?

Cele mai vechi pisici sălbatice

Ultimul strămoș comun al pisicilor moderne a fost o specie numită Pseudaelurus, care a apărut în Asia acum între 9 și 20 de milioane de ani. Folosind genetica, oamenii de știință au stabilit că felinele moderne s-au separat de această specie antică în opt grupuri sau linii de specii strâns înrudite.

Acum 10,8 milioane de ani

Putem urmări arborele genealogic al pisicilor până la un strămoș asemănător unei pantere, care trăia în Asia de Sud-Est acum 10,8 milioane de ani. În acest moment, arborele genealogic al felinelor „care răcnesc”, cum ar fi leii, tigrii și leoparzii, s-a separat de linie.

Acum 9,4 milioane de ani

Pisica de golf, care este în general o specie mică de pădure, a fost următoarea linie care s-a ramificat acum 9,4 milioane de ani, iar trei specii au evoluat în Asia de Sud-Est.

Acum 8,5 milioane de ani

În urmă cu 8,5 milioane de ani, a treia linie de Caracal s-a separat în timpul primei ere glaciare, când strămoșii pisicilor au traversat podurile terestre de la Marea Roșie, din Asia în Africa. Această familie este formată din pisici de dimensiuni mici și medii și include Caracalul și Servalul, scrie Feliway.

Acum 8,0 milioane de ani

Strămoșii liniei Ocelot sau Leopardus au evoluat apoi în două specii în America de Nord. Acest grup de pisici are un număr diferit de cromozomi față de alte feline (36 în loc de 38).

Acum 7,2 milioane de ani

Relativ la scurt timp după aceea (1,2 milioane de ani), linia Lynx s-a ramificat și a evoluat în specia de râs, cu cozi scurte și urechi cu smocuri. Două specii s-au răspândit în America de Nord, iar alte două au evoluat mai târziu în Eurasia.

Acum 6,7 milioane de ani

Linia genealogică Puma a fost a treia linie genealogică originară din America de Nord, acum 6,7 milioane de ani. Aici se situează gheparzii în arborele genealogic al felinelor.

Acum 6,2 milioane de ani

Penultima „cea mai tânără” linie de pisici a provenit din strămoși care au traversat Asia din America de Nord, în timpul celei de-a doua ere glaciare. Linia de pisici leopard s-a separat în urmă cu 6,2 milioane de ani.

Acum 3,4 milioane de ani

Linia Felis este cea mai recentă linie de pisici. Acestea erau în principal mai mici, sub 10 kg, care, la rândul lor, au dat naștere pisicii domestice. Unele dintre felinele ancestrale care s-au întors în Asia au evoluat acolo, în timp ce altele s-au răspândit în Europa și unele chiar mai departe în Africa (cum ar fi Pisica Sălbatică Africană, un strămoș crucial pentru felina domestică de astăzi).

Asemănările dintre pisicile antice și cele moderne

Pisica domestică a fost clasificată drept Felis catus în 1758, dar studii recente sugerează că felina domestică ar trebui considerată, de fapt, o subspecie a pisicii sălbatice africane (Felis silvestris lybica) și, prin urmare, Felis sylvestris catus.

La fel ca strămoșii lor, pisicile domestice:

au simțuri super eficiente – auz, văz și miros excelente.

sunt vânători prădători, de aceea adoră să-ți aducă unele cadouri.

sunt teritoriale – în sălbăticie, teritoriul lor ar fi fost în savană. Într-o situație domestică, teritoriul lor este mai mic, de obicei aproape de casa ta.

își marchează teritoriul folosind mirosuri, feromoni și unele semne vizuale.

au pernuțe care le protejează lăbuțele și reduc sunetul în timp ce pândesc prada.

sunt carnivore și au nevoie de carne în dieta lor (pentru a obține toți nutrienții de care au nevoie).

În plus:

Masculii și femelele arată foarte asemănător (acest lucru nu este valabil la lei, unde masculul are o coamă mare, dar nu sunt rude la fel de apropiate).

Analizele genetice arată că pisica sălbatică africană este aproape identică cu cea domestică.

Pisicile antice petreceau o mare parte din zi odihnindu-se, la fel ca descendenții lor moderni. Este normal ca felinele tale să se odihnească 16-20 de ore pe zi, ideal undeva la înălțime, de unde își pot supraveghea teritoriul.

Atât pisica domestică, cât și cea antică preferă să mănânce și să bea departe de locul în care își fac nevoile, pentru a nu-și contamina hrana și apa.

Pisicile domestice preferă adesea un substrat nisipos fin în litiera lor. Felina sălbatică africană folosea nisipul din savană pentru a-și îngropa excrementele și a le ascunde de prădători.

Fapte interesante despre istoria interacțiunii dintre pisici și oameni

Domesticirea a avut loc probabil în urmă cu câteva mii de ani în Orientul Mijlociu și pisicile au trăit în apropierea oamenilor încă din primele așezări umane. Se crede că o creștere a populației de rozătoare în jurul depozitelor de cereale în primele așezări a atras felinele sălbatice să se apropie de oameni. Această situație a contribuit la îmblânzirea ulterioară a pisicilor. Oamenii antici au apreciat, de asemenea, ajutorul pisicilor în controlul populațiilor de rozătoare.

Egiptenii antici țineau pisici în casele lor pentru a-i proteja de rozătoare, șerpi și scorpioni. Acum 2.900 de ani, în Egipt, zeița iubirii Bastet avea cap de pisică, iar pisicile mult iubite erau mumificate și înmormântate alături de familiile lor. Există un mormânt în Cipru unde o felină a fost înmormântată împreună cu omul ei acum 9.500 de ani.

Li Shou este zeița pisicii în mitologia chineză. Vikingii o venerau pe Freyja, zeița fertilității, care călărea un car tras de două pisici (care erau un dar de la Thor). Romanii considerau pisicile ca un simbol al libertății.

Când vine vorba de navigație, din punct de vedere istoric, oamenii luau pisicile cu ei pe nave din cauza rozătoarelor de la bord. Se crede că acesta a fost modul în care felinele au apărut pe diferite continente.

Opiniile generale despre pisici au început să se îmbunătățească în secolul al XV-lea, după ce acestea au pierdut popularitatea în Evul Mediu. Acum, doar în SUA se estimează că 45,3 milioane de familii au adoptat o pisică, iar multe pisici au conturi pe rețelele sociale.