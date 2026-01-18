A renunțat la cariera politică și misiuni în zone de război pentru o afacere exclusivistă cu câini de elită: „Este viața visurilor mele” / Un câine ajunge să coste și 175.000 de dolari (VIDEO)

O femeie de 51 de ani, care a lucrat mulți ani în politică și securitate internațională, conduce astăzi o afacere profitabilă: vinde câini de protecție de elită, antrenați special pentru familii înstărite, la prețuri care ajung la 175.000 de dolari bucata.

Kim Greene este cofondatoare și președinta Svalinn, o companie cu sediul pe o fermă de 170 de acri din Livingston, Montana, SUA, unde până la 46 de câini sunt crescuți și antrenați simultan. În urmă cu doi ani, firma a generat venituri de aproape 3 milioane de dolari, scrie CNBC.

Greene și-a început cariera de consilier politic, lucrând inclusiv în Afganistan pentru fostul președinte Hamid Karzai. Ulterior, s-a mutat la Nairobi, Kenya, unde a fondat, împreună cu soțul ei de atunci, compania Ridgeback Ltd., axată pe consultanță de securitate, autoapărare și protecția diplomaților. Afacerea era foarte riscantă, mai ales că e mamă de gemeni.

De la faliment la succes

„Am fost faliți mulți ani, așa că nici măcar nu mi-am permis luxul să mă gândesc la finanțele personale. Ne agățam de treabă cât am putut de mult”, susține Greene.

Ideea câinilor de pază a apărut în perioada în care era însărcinată și căuta o modalitate de a se simți în siguranță în Nairobi. Prin urmare, a adoptat un câine metis de ciobănesc olandez care, spune ea, funcționa ca un „câmp de forță” în jurul ei.

Ce înseamnă Svalinn

Compania, redenumită ulterior Svalinn, s-a mutat în Statele Unite, în 2013, concentrându-se exclusiv pe câini de protecție începând cu 2015. Fiecare patruped este dresat aproximativ doi ani pentru obediență, stabilitate emoțională, socializare, agilitate și protecție personală.

„Ceea ce tocmai am văzut a fost un exemplu perfect de întrerupător pornit și oprit”, a declarat Greene, referindu-se la capacitatea câinilor de a ataca la comandă și de a reveni instantaneu la un comportament calm. „A-ți putea folosi câinele și a-l face să se supună din nou, într-o nanosecundă, este o artă exersată”, a mai spus ea. Potrivit afaceristei, acești câini nu sunt pentru oricine: „Nu este un produs pentru toată lumea”.

Câinele Svalinn este livrat personal familiei, iar un antrenor petrece câteva zile la domiciliul clientului pentru a-l învăța cum să lucreze cu animalul. Mulți clienți revin periodic la fermă pentru sesiuni de dresaj în plus.

„[Clienții] noștri nu trebuie să aibă superputeri sau mușchi masivi sau să latre ordine. Suntem oameni obișnuiți. Câinii se adresează oamenilor obișnuiți. Câinii trebuie să se simtă foarte confortabil cunoscând astfel de oameni”, a explicat Kim.

„Crescuți pentru a iubi. Dresați pentru a proteja” – motto-ul companiei

Stephen Mazzola, maior în rezervă al Forțelor Aeriene Americane și pilot Delta Air Lines, subliniază că a ales Svalinn pentru filosofia companiei: „Crescuți pentru a iubi. Dresați pentru a proteja”. Despre câinele său, Jet, din rasa ciobănesc olandez, dezvăluie: „Ca membru al familiei, este ceva ce nu pot măsura în bani”.

Cu toate că interesul vine pe fondul creșterii populației înstărite din vestul american, Greene neagă extinderea agresivă: „Aș prefera să rămân la nivel de boutique și foarte personalizat” ea, dorind să mențină exclusivitatea și controlul calității.

Revelație după divorț

După divorțul din 2019 și plecarea fostului soț din companie, Greene a fost aproape să-și vândă acțiunile. S-a răzgândit când și-a dat seama că Svalinn poate deveni povestea ei. „Mi-am dat seama că iubesc cu adevărat ceea ce fac”, a explicat aceasta.

În prezent, Greene afirmă că trăiește exact viața pe care și-a dorit-o: „Aceasta este viața visurilor mele și este inclusă în jobul visurilor mele”.