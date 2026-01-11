Șase cuvinte pe care câinii nu le suportă. Sunt folosite de toți stăpânii, fără să știe că îi derutează complet, avertizează dresorii

Dacă te-ai întrebat vreodată „De ce mă ignoră câinele meu când îi vorbesc?”, răspunsul ar putea fi mai simplu decât crezi. De cele mai multe ori, nu este vorba despre încăpățânare sau lipsă de afecțiune, ci despre felul complet diferit în care câinii percep limbajul uman. Anumite cuvinte sau expresii, folosite frecvent de stăpâni, pot deveni adevărați factori de stres pentru animale, chiar dacă intenția noastră este bună.

Bridget Murphy, CEO al Koru K9 Dog Training, subliniază că animalele nu procesează limbajul așa cum o fac oamenii. Prin urmare, anumite cuvinte pot enerva câinele atunci când le rostești, provocându-le anxietate.

„Câinii nu înțeleg cuvintele sau limbajul la fel cum o fac oamenii. Cuvintele în sine nu au sens pentru câine. Mai degrabă, câinii sunt experți în a percepe tonurile, limbajul corpului, tiparele și contextul emoțional”, susține Murphy.

Cu alte cuvinte, nu ce spui contează cel mai mult, ci cum spui. Tonul ridicat, tensiunea din corp sau nervozitatea pot transforma un cuvânt obișnuit într-un semnal de alarmă pentru câinele tău.

Dacă ești curios ce cuvinte urăsc cel mai mult câinii, continuă să citești. S-ar putea să fii șocat să afli expresii pe care câinilor nu le place să le audă, scrie Paradepets.

6 cuvinte care îi enervează cel mai mult pe câini, potrivit dresorilor

Indiferent dacă ai un câine mic sau mare, sunt șanse mari ca unele cuvinte similare să îi supere. Dresorii dezvăluie importanța cunoașterii cuvintelor care enervează cel mai mult câinii.

„Este important să realizați ce cuvinte declanșatoare îi afectează pe căței, astfel încât să nu le provocați stres. De asemenea, este important să recunoașteți ce cuvinte pot avea asociații negative, pentru a le evita sau pentru a lucra la desensibilizarea câinelui”, a precizat Annie-Mae Levy, CFBA, dresoare de câini.

„De ce?”

Vii acasă și descoperi că patrupedul ți-a ros pantofii cei noi. Frustrat, s-ar putea să te întrebi cu voce tare „De ce?!”. Dar, potrivit dresorilor de câini, acesta este unul dintre cele mai enervante cuvinte pentru patrupede.

„Dacă un câine aude des «de ce?» după ce a făcut ceva considerat greșit, va construi rapid o asociere negativă cu acest cuvânt”, potrivit lui Levy.

Ceea ce mulți proprietari interpretează drept vinovăție este, de fapt, un răspuns de împăcare, un semnal pe care câinii îl folosesc pentru a calma oamenii și a disipa tensiunea. În mod ironic, deși cuvântul îi poate stresa sau deruta, câinii nu înțeleg deloc de ce ești supărat. Acesta este un motiv cheie pentru care dresorii spun că tonul vocii contează mai mult decât cuvintele atunci când comunicăm cu câinii.

„Nu”

Este posibil să folosești cuvântul „nu” des, mai ales când dresezi un cățeluș. Cu toate acestea, Levy dezvăluie că folosirea excesivă a acestui cuvânt poate avea efect invers.

„Auzirea constantă a cuvântului «nu» poate fi asociată cu frustrarea și conflictul, nu cu învățarea”, spune Levy. Acesta este motivul pentru care „nu” apare adesea pe listele de cuvinte pe care câinii le urăsc.

Asta nu înseamnă că trebuie să elimini complet cuvântul. „Un «nu» calm și la momentul potrivit poate întrerupe un comportament nedorit pe moment. Cheia este eliminarea emoției. Spune «nu» o dată, exact în momentul în care câinele tău face o alegere greșită, apoi ghidează-l imediat către comportamentul corect și întărește-l”, recomandă Murphy.

„Rău”

Acesta este un alt cuvânt care îi enervează cel mai mult pe câini. Dresorii și-ar dori să fie folosit mai puțin de mamele și tații de câini.

„A numi un câine «rău» poate fi dăunător din punct de vedere emoțional, mai ales pentru câinii sensibili ”, spune dresoarea Ashley. „Spre deosebire de o corecție clară legată de un comportament specific, cuvântul «rău» este vag și adesea rostit cu furie sau dezamăgire”.

Câinii nu înțeleg etichetele morale, ci doar acțiunile și consecințele. Din acest motiv, folosirea cuvântului „rău” poate crea confuzie, în loc să îmbunătățească comportamentul.

„Baie”

Chiar și câinii cu puține nevoi de îngrijire trebuie să se stropească în baie, dar asta nu înseamnă că sunt entuziasmați. De fapt, este posibil să observi semne că patrupedul este stresat atunci când te aude spunând acest cuvânt.

„Mulți câini învață să nu le placă cuvântul «baie» pentru că acesta apare adesea înaintea unei experiențe inconfortabile sau copleșitoare”, afirmă dresorii. „Podelele alunecoase, imobilizarea fizică, temperatura apei și lipsa de control contribuie la stres”.

„Veterinar”

Puține cuvinte stârnesc mai multă anxietate câinilor decât „veterinar”. „La fel ca «baie», cuvântul «veterinar» semnalează adesea ceva neplăcut din perspectiva unui câine”, este de părere Murphy. „Mirosurile ciudate, străinii, sala de așteptare plină de alți câini sau animale ciudate și disconfortul din trecut pot contribui la o asociere negativă”. De aceea, „veterinar” apare adesea pe lista de cuvinte pe care câinii le urăsc.

„Mașină”

Mulți câini adoră plimbările cu mașina, însă alții nu. Pentru acești căței, „mașina” este cu adevărat enervantă.

„Sunt câini care au rău de mașină”, spune Murphy.

Murphy adaugă că măsurile de siguranță fac plimbările cu mașina mai plăcute, chiar și pentru cei mai anxioși căței. „A ajuta un câine să se simtă mai în siguranță și mai confortabil poate schimba această asociere în timp. Vă recomandăm să folosiți o cușcă în autoturism, aceasta poate reduce sau elimina răul de mașină”.

Semne că animalul tău este nervos și ce trebuie să faci

Cunoașterea cuvintelor care îi enervează cel mai mult pe câini este un prim pas important către reducerea stresului: „Supărarea la câini poate arăta ca linsul buzelor, căscatul, întoarcerea capului, înțepenirea sau pur și simplu evitarea generală. Unii câini pot, de asemenea, să latre sau să scâncească, să dea cu lăbuța sau să sape ori să afișeze o postură corporală mai tensionată”, avertizează specialiștii.

Ca stăpân de câine, sarcina ta este să-l ajuți să se simtă mai în siguranță. Cu toate acestea, dresorii nu sugerează să treci la acțiune: „Când observi aceste semne, cel mai bun răspuns este să faci o pauză, să reduci presiunea și să evaluezi cauza stresului. Comunicarea și schimbarea așteptărilor pot contribui semnificativ la prevenirea transformării cuvintelor cotidiene în factori de stres”.