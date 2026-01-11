Primarul Sectorului 6, ajutat de câinele său la deszăpezit în curte. Barney i-a fost „coleg” de muncă: „Este adorabil și de mare ajutor!”

Primarul interimar al Sectorului 6, Paul Moldovan, a ieșit la deszăpezit în curte și în fața locuinței ajutat de câinele său, Barney. Editul nu a fost lăsat singur „la datorie”, ci patrupedul familiei îi dă o mână de ajutor la dat zăpada cu lopata. Imaginile au fost postate pe pagina de Facebook a Primăriei, unde au adunat multe aprecieri și comentarii.

Imagini virale cu primarul Sectorului 6 și câinele său

„Primarul dă la lopată. Nu așteaptă pe nimeni să-i curețe în fața locuinței. Este important ca toți să iasă și să-și deszăpezească aleile din fața blocului ori trotuarul din fața curții. Până la urmă, e o bucurie. Ne amintește de copilărie, când abia așteptam să ieșim la săniuș. PS Barney e fericit, îl “ajută” pe primarul Paul Moldovan să meargă treaba mai repede”, a scris Primăria Sectorului 6 pe rețelele sociale.

Imaginile cu edilul interimar și Barney au făcut furori în mediul online, iar internauții s-au întrecut în comentarii: „Jos palaria pentru sectorul 6…..omul sfinteste locul !!! Bravo !!!” / „Foarte frumos. Da și un exemplu bun altora Și pe urma , tot om este” / „Puterea exemplului! p.s. Barney este adorabil și de mare ajutor!” / „Cel mai bun sector. Cel mai curat, cel mai bine organizat şi cel mai civilizat. Sectorul 6, DE DEPARTE.” / „Bravo Barney, bucură-te de zăpadă!” / „Traiasca labradorelul…daca vrea Barney, Lola mea poa’ sa i dea o labuta de ajutor” / „Și Jessy (n.r. – pisica Primăriei Sectorului 6) vă supraveghează de la căldură (sper) Felicitari pentru exemplul dat!” etc.

Anunț pentru locuitorii Sectorului 6

Pe de altă parte, administrația locală a anunțat că asociațiile de proprietari din Sectorul 6 pot primi gratuit material antiderapant. Deszăpezirea din fața blocului revine asociațiilor de proprietari.

Astfel, fiecare scară de bloc va primi câte un sac de material antiderapant. Pentru a intra în posesia lor, președinții sau administratorii blocurilor trebuie să meargă la sediul Serviciului Dotare Domeniul Public pentru a-i ridica. Locația este Al. Valea Boteni nr. 2A. Potrivit administrației locale, ridicarea sacilor se face doar cu solicitare însoțită de ștampila asociației. Programul în care pot merge pentru materialul antiderapant este de luni până vineri, între orele 08:00 şi 18:00.

