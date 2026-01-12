România va găzdui Campionatul Mondial de Atelaje Canine pe Zăpadă. Peste 700 de câini se vor întrece prin munții din Bistrița-Năsăud (VIDEO)

Campionatul Mondial de Atelaje Canine pe Zăpadă va fi găzduit de România, în premieră, în județul Bistrița-Năsăud. Pasul Rotunda va deveni locul unde peste 700 de câini din întreaga lume se vor întrece prin munți, la cota 1.300, în perioada 6 – 8 februarie 2026.

WSA World Championship Rotunda Gate va aduna zeci de sportivi la intersecția Munților Rodnei cu Munții Suhard. Organizatorul evenimentului este preotul romano-catolic Attila Kiss, la rândul său campion mondial la acest sport inedit.

Într-o conferință de presă din noiembrie 2025, preotul a anunțat că nu mai puțin de 80 de concurenți din 20 de țări și-au anunțat deja participarea. România va concura cu 12 sportivi, însă înscrierile continuă. La eveniment vor fi prezenți și șase medici veterinari care se vor asigura că animalele de concurs pot participa în condiții optime și că regulile de competiție sunt respectate.

Printre acestea se numără pregătirea terenului, dar și numărul potrivit de spații de cazare și mâncarea potrivită, atât pentru sportivi, cât și pentru câinii de concurs. Competiția din munții României va avea mai multe probe la care peste 700 de câini vor concura. Printre acestea se numără skijoring, organizat fie pe traseu mai ușor, dedicat curselor cu sănii trase de unul sau doi câini, fie pe traseu de dificultate medie, dedicat echipajelor cu 2, 4, 6, 8 sau chiar 14 câini.

Povestea campionului mondial care urmărește titlul din România

La această competiție va participa și Matt Hodgson, din Heathfield, de șase ori campion mondial, cu patru titluri pe uscat și două pe zăpadă. Acesta se antrenează intens pe munții din Sussex în speranța că va obține din nou titlul suprem.

„Ne antrenăm din greu în țara asta pentru a face câinii cât mai în formă. Nu eu sunt cel care face treaba, ci câinii – ei sunt sportivii. Eu doar încerc să nu stric totul”, a declarat Hodgson pentru BBC.com.

Inițial, campionul a început să se antreneze pe uscat, cu o sanie specială din metal, cu roți, trasă de cei trei câini ai săi, Lux, Nimis și Pride. A concurat și la snowboard în 2017, iar în 2023 a devenit primul campion mondial al Marii Britanii la un concurs din Italia. Și-a consolidat poziția în 2024, la concursul din Austria, urmând ca în 2026 să concureze pentru prima dată la Campionatul Mondial de Atelaje Canine pe Zăpadă din România.

Britanicul va concura cu până la șase câini la trei probe de câte 12 kilometri pe parcursul celor trei zile de concurs.

Despre câinii săi, Hodgson spune că sunt foarte rezistenți la frig și la curse lungi, provenind cu toții din Groenlanda. De asemenea, animalele au o personalitate puternică, nefiind genul care să fie puși să facă ceva ce nu le place. Astfel de activități, însă, le provoacă plăcere, iar acest lucru se vede din titlurile obținute.

