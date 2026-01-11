Hollywood-ul a fost martorul unei surprize uriașe la Astra Awards 2026: un câine a reușit să îi învingă pe unii dintre cei mai cunoscuți actori ai momentului. Indy, un adorabil Nova Scotia Duck Tolling Retriever, a câștigat premiul pentru Cea mai bună interpretare într-un film horror sau thriller, depășindu-i pe Ethan Hawke și Alison Brie.

Premiile Astra, ajunse la cea de-a 9-a ediție, au fost organizate în acest weekend de Hollywood Creative Alliance, iar victoria patrupedului a stârnit aplauze, emoție și multă admirație în rândul publicului.

Un „Good Boy” care a furat inimile juriului

Indy este protagonistul filmului horror „Good Boy” (2025), scris și regizat de Ben Leonberg. Povestea este spusă din perspectiva unui câine care încearcă să își protejeze omul iubit, fără a înțelege pe deplin pericolele în care se află. Tocmai această abordare a făcut ca interpretarea lui Indy să fie extrem de emoționantă.

Fără replici, dar cu multă expresivitate, Indy a reușit să transmită frică, loialitate și confuzie, oferind filmului o profunzime aparte și ancorând elementele horror într-o perspectivă profund umană… chiar dacă vine din partea unui animal.

A câștigat în fața unor nume mari din cinema

În aceeași categorie au fost nominalizați actori consacrați precum Ethan Hawke, Alison Brie, dar și Sally Hawkins, Sophie Thatcher și Alfie Williams. Cu toate acestea, juriul a decis că interpretarea lui Indy a fost cea mai memorabilă, notează The Express Tribune.

Rezultatul a fost considerat unul dintre cele mai neașteptate momente ale galei.

Regizorul a ridicat premiul în numele lui Indy

Premiul a fost acceptat de Ben Leonberg, care a transmis un mesaj video în timpul ceremoniei. Acesta a glumit pe seama situației, dar a subliniat munca din spatele interpretării:

„Indy este onorat să accepte acest premiu, mai ales știind că se află alături de actori care nu au avut nevoie să fie mituiți cu recompense ca să ajungă la timp la marcaj.”

Regizorul a ținut să menționeze că succesul nu este doar meritul câinelui, ci și al dresorilor și al întregii echipe, care au contribuit la construirea acestui personaj special. Un detaliu simpatic: Indy este chiar câinele lui Ben Leonberg, fiind implicat încă din fazele incipiente ale dezvoltării filmului.