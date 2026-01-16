STIRI

Femeie din Dolj amendată cu 7.000 de lei pentru că nu și-a microcipat și sterilizat câinii: Poliția a dat amenzi de 17.000 de lei în comuna Rojiște

Claudiu Surmei 16 ianuarie 0 comentarii
masina de la politia animalelor Sursa foto: Inquam Photos / Bogdan Buda

Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor, împreună cu cei de la Secția nr. 4 Poliție Rurală Coșoveni, au desfășurat ieri, 15 ianuarie, o acțiune în comuna Rojiște, județul Dolj, pentru verificarea respectării legislației privind protecția animalelor.

Amenzi de 17.000 de lei într-o comună din Dolj

În cadrul controalelor, au fost legitimate 12 persoane, iar polițiștii au aplicat 10 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 17.000 de lei. Amenzile au fost date pentru nerespectarea obligațiilor legale privind microciparea, sterilizarea și gestionarea câinilor, conform OUG 55/2002, OUG 155/2002 și Legea 205/2004.

Un caz semnificativ a fost al unei femei de 48 de ani din Rojiște, care a fost sancționată cu 7.000 de lei pentru că nu și-a microcipat și sterilizat câinii de rasă comună pe care îi deținea. Aceasta este o obligație prevăzută de legislația privind gestionarea câinilor fără stăpân, menită să protejeze atât animalele, cât și comunitatea locală.

Poliția recomandă tuturor deținătorilor de câini să respecte aceste reguli, pentru a evita sancțiuni financiare și pentru siguranța animalelor și a oamenilor. Microciparea și sterilizarea câinilor contribuie la prevenirea abandonului, agresiunilor și a proliferării câinilor fără stăpân.

  Claudiu Surmei este redactor-șef la Pets&Cats și iubitor declarat de pisici. Are o felină salvată de pe stradă și scrie cu pasiune despre tot ce ține de animalele de companie — de la adopții și hrană, până la legislație și povești care inspiră. Vine din presa clasică, cu ani de experiență în redacții de sport și actualitate (Antena 3, Prima TV, Telekom Sport, Orange Sport, Prima Sport, Mediafax), dar și cu articole publicate în ProSport, Gândul și Ziarul Financiar. Crede că jurnalismul poate schimba lucruri — inclusiv în viața animalelor.

Sursa foto: Inquam Photos / Bogdan Buda

