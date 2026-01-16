Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor, împreună cu cei de la Secția nr. 4 Poliție Rurală Coșoveni, au desfășurat ieri, 15 ianuarie, o acțiune în comuna Rojiște, județul Dolj, pentru verificarea respectării legislației privind protecția animalelor.

Amenzi de 17.000 de lei într-o comună din Dolj

În cadrul controalelor, au fost legitimate 12 persoane, iar polițiștii au aplicat 10 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 17.000 de lei. Amenzile au fost date pentru nerespectarea obligațiilor legale privind microciparea, sterilizarea și gestionarea câinilor, conform OUG 55/2002, OUG 155/2002 și Legea 205/2004.

Un caz semnificativ a fost al unei femei de 48 de ani din Rojiște, care a fost sancționată cu 7.000 de lei pentru că nu și-a microcipat și sterilizat câinii de rasă comună pe care îi deținea. Aceasta este o obligație prevăzută de legislația privind gestionarea câinilor fără stăpân, menită să protejeze atât animalele, cât și comunitatea locală.

Poliția recomandă tuturor deținătorilor de câini să respecte aceste reguli, pentru a evita sancțiuni financiare și pentru siguranța animalelor și a oamenilor. Microciparea și sterilizarea câinilor contribuie la prevenirea abandonului, agresiunilor și a proliferării câinilor fără stăpân.