O deplasare obișnuită de lucru s-a transformat într-o intervenție de urgență pentru salvarea cailor sălbăticiți din Delta Dunării, transmite Radio Constanța.

Fotograful Marian Sterea, alături de dr. Stefan Raileanu și dr. Lucian Bolboacă, de la INCDD, Iulian Monea, videograf, și Ionut Gheonea, fotograf, au fost anunțați de localnicii dintr-o zonă izolată că sute de cai duc o luptă mută pentru supraviețuire, slăbiți și fără resurse de hrană, în mijlocul gerului.

Cu sprijinul localnicilor, aceștia au ajuns cu primele provizii de hrană: „Ceea ce am găsit acolo ne-a tăiat respirația. În liniștea înghețată a câmpului, am văzut cai slăbiți, umbre ale animalelor mândre de altădată, unii dintre ei dându-și ultima suflare de foame și epuizare. Este o realitate cruntă care se întâmplă chiar acum”, a declarat Marian Sterea.

Voluntarii spun că nu pot dezvălui locația exactă pentru a proteja habitatul și pentru a evita intervențiile necontrolate, însă fac un apel public pentru a continua hrănirea animalelor până când condițiile meteo vor permite refacerea resurselor naturale.

„Avem nevoie de oameni care să ni se alăture pentru a-i ține în viață”, a transmis Marian Sterea.

Puteți ajuta cu hrană – baloți de lucernă, fân și paie sunt colectați la Pensiunea 5 Chirpici din Murighiol.

Orice donație, oricât de mică, este binevenită pentru plata gabarei și a combustibilului necesar pentru a ajunge din nou la ei cu provizii.

„Timpul nu e de partea lor, dar noi putem fi. Împreună, le putem rescrie destinul în această iarnă.”, a mai scris pe Facebook fotograful.

Deocamdată, autoritățile nu au oferit un punct de vedere oficial privind situația semnalată.