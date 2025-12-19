Trainerii ASPA au ajuns, în această perioadă, în câteva școli din București, însoțiți de câțiva căței din adăpost. În cadrul activităților din „Săptămâna Altfel”, elevii au învățat ce presupune adopția responsabilă și de ce respectul față de animale este esențial.

„Săptămâna Altfel”, prilej de întâlnire cu animalele

400 de elevi ai mai multor școli din București au avut ocazia să petreacă timp alături de câțiva căței din adăpost, dar și să învețe despre adopția responsabilă și importanța acesteia. Întâlnirile au avut loc la Școala Gimnazială nr. 117 și la Colegiul Național „Elena Cuza”, din sectorul 6, la Școala Gimnazială „Sf. Silvestru”, din sectorul 2, precum și la Școala Gimnazială „Prof. Gheorghe Costaforu” din Popești-Leordeni.

Trainerii au vorbit despre prietenia dintre om și câine, empatia față de animale și respectul pe care orice om trebuie să îl aibă pentru acestea. „Copiii au aflat cum să interacționeze corect cu animalele, cum să le înțeleagă comportamentul și cum să recunoască un animal speriat, rănit sau rătăcit”, a transmis ASPA pe pagina oficială de Facebook.

Un alt subiect abordat a fost cel al animalelor sălbatice și importanța menținerii distanței față de acestea. În timpul activităților, elevii au realizat jucării handmade, care ulterior au ajuns la câini. De asemenea, cățeii au primit hrană, multă atenție și iubire.

