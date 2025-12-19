Pentru prima dată la Hollywood, pe 24 februarie 2026, va avea loc gala premiilor „Pet Lovers Choice Awards”, în Los Angeles. Ceremonia va putea fi transmisă live pe rețelele sociale și pe posturi TV.

Gala premiilor „Pet Lovers Choice Awards”

Potrivit publicației People, acest eveniment este unic deoarece este primul în care fanii pot vota candidații și apoi vor putea viziona la televizor decernarea premiilor, într-o transmisiune națională. Gala are ca scop onorarea animalelor obișnuite, care le fac viața stăpânilor mai frumoasă. Oricine se poate înscrie în concurs cu pisica sau câinele său, urmând ulterior să fie votați de public.

Actorul și comediantul Gabriel Iglesias, cunoscut pentru devotamentul său față de animale, va fi gazda emisiunii. Categoriile concursului sunt: Cel mai drăguț câine, Cea mai drăguță pisică, Cel mai simpatic senior, Cel mai stilat animal, Cea mai bună personalitate și Cel mai bun Animal Salvat.

Banii care se vor strânge în urma voturilor vor fi donați către „Best Friends Animal Society”, o fundație care luptă pentru drepturile animalelor. Pe lângă premii, animalele câștigătoare vor primi pachete cu recompense și o călătorie plătită până în Los Angeles, pentru ceremonie.

