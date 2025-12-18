O avocată din Statele Unite a intentat un proces împotriva Fiscului american (IRS), cerând ca animalele de companie să fie recunoscute oficial drept persoane aflate în întreținere – o schimbare care ar putea aduce beneficii fiscale semnificative pentru milioane de iubitori de animale.

Un proces inedit: un câine, tratat ca un copil în fața legii

Amanda Reynolds, o avocată din New York, a depus o plângere în instanță alături de câinele ei, Finnegan Mary Reynolds, un golden retriever în vârstă de opt ani. Procesul a fost înaintat în Districtul de Est al statului New York și susține că patrupedul depinde în totalitate de stăpâna sa pentru hrană, adăpost, îngrijire medicală, dresaj, transport și toate celelalte nevoi esențiale, notează The Independent.

Potrivit documentelor depuse, Finnegan nu are niciun venit propriu, locuiește exclusiv cu Amanda Reynolds și generează cheltuieli anuale care depășesc 5.000 de dolari – criterii care, în cazul oamenilor, ar îndeplini condițiile pentru a fi considerați persoane aflate în întreținere conform regulilor IRS.

De ce animalele de companie nu sunt recunoscute ca persoane aflate în întreținere

În prezent, Fiscul american clasifică animalele de companie drept „proprietate”. Reynolds susține însă că această definiție nu reflectă realitatea din viața de zi cu zi a multor familii. „În toate privințele importante, Finnegan este ca fiica mea și este, fără îndoială, o persoană aflată în întreținere”, se arată în plângerea depusă la tribunal.

Avocata mai argumentează că legislația actuală creează o povară injustă pentru contribuabili, mai ales în condițiile în care IRS permite anumite avantaje fiscale pentru animalele de serviciu, dar nu și pentru animalele de companie obișnuite.

Ce șanse are procesul și ce ar însemna o astfel de schimbare

În Statele Unite, declararea unei persoane aflate în întreținere poate aduce credite și deduceri fiscale importante, însă legislația actuală nu permite extinderea acestora la animale. Deși animalele de companie ocupă un loc tot mai important în familiile moderne, șansele ca procesul să ducă la o schimbare legislativă majoră sunt, în acest moment, reduse.

Judecătorul magistrat James M. Wicks, care supervizează cazul, a aprobat deja suspendarea temporară a procedurilor, întrucât IRS este așteptat să depună o cerere de respingere a procesului.

Rămâne de văzut dacă acest caz va reuși să deschidă o dezbatere mai amplă despre statutul animalelor de companie și despre modul în care legislația fiscală ar putea evolua pentru a reflecta relația tot mai strânsă dintre oameni și prietenii lor necuvântători.