Viralul zilei | Hoțul cu patru lăbuțe: un câine „cârnăcior” intră în supermarket, fură chipsuri și o rupe la fugă sub ochii paznicului

Un Dachshund, numit și câinele „cârnăcior”, a fost filmat în timp ce fură o pungă de chipsuri din magazin, imaginile devenind virale. În momentul în care paznicul supermarketului în vede, patrupedul o ia la fugă.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Pe rețelele sociale circulă un videoclip cu un câine „cârnăcior” care fură o pungă de chipsuri dintr-un supermarket din America. Patrupedul intră singur în magazin, se apropie de raful cu gustări, analizează rapid și începe să sară și să muște până când prinde punga de chipsuri pe care și-o dorește.

Momentul viral în care un câine „cârnăcior” fură chipsuri din magazin și devine vedetă pe rețelele sociale

După ce imaginile au ajuns pe internet, s-au viralizat rapid. Câinele a primit milioane de aprecieri și i-a cucerit pe internauții iubitori de animale. Clipul a fost postat pe pagina de Facebook „Sausage Dog Central”, unde sunt multe filmări virale cu micuțul Dachshund maro și prietenul său cu blana neagră.

Revenind la faza din magazin, patrupedul realizează că este filmat imediat după ce prinde punga de chipsuri în colți. Tot atunci își dă seama că este cazul să părăsească magazinul rapid, înainte că cineva să-l tragă la răspundere.

Cu punga de chipsuri în gură, cățelul o ia la fugă și părăsește rapid supermarketul. Pe fundalul videoclipului se aude un sunet amuzant în care un paznic îi cere unui hoț să se oprească. Gluma a stârnit un val de amuzament în social media.

„Hei! Hei! Nu trebuie să fugi de lege”, se aude pe fundalul videoclipului. Animalul părăsește incinta rapid, dar vizibil mândru de isprava lui.

Pe de altă parte, un raton a intrat pe furiș într-un magazin de băuturi alcoolice din Virginia, SUA, prin tavan și a spart mai multe sticle de alcool, pe care le-a consumat. După ce s-a îmbătat, animalul a adormit în toaleta magazinului, fiind găsit inconștient de angajați în dimineața următoare.

Patronul magazinului a alertat autoritățile, fiind convins inițial că este vorba despre un jaf. Oamenii legii au avut însă o adevărată surpriză când au ajuns la fața locului și au găsit ratonul dormind pe podeaua toaletei. Autoritățile locale l-au dus la un adăpost de animale pentru câteva ore de somn, apoi l-au eliberat în sălbăticie.

Vezi și Cel mai bătrân câine din lume a împlinit 26 de ani. Dieta lui Spike nu este cea recomandată de majoritatea medicilor veterinari / Ce mănâncă patrupedul zilnic

VIDEO EXCLUSIV | Temperaturile scăzute afectează și animalele de companie. Cât trebuie să stea cățeii afară și când e prea frig pentru plimbare: Sfaturile medicului veterinar Beatrice Ilea