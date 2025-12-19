Cel mai bătrân câine din lume a împlinit 26 de ani. Dieta lui Spike nu este cea recomandată de majoritatea medicilor veterinari / Ce mănâncă patrupedul zilnic

O fermă din Ohio (SUA) găzduiește un câine a cărui vârstă a resetat un record mondial. Spike, un chihuahua simpatic, a ajuns la vârsta pe care puțini câini reușesc să o atingă. Mulți ani, povestea lui a rămas în mare parte locală, în ciuda faptului că a supraviețuit pericolelor, bolilor și timpului.

Spike este cel mai bătrân câine din lume

Acest lucru s-a schimbat când înregistrările oficiale l-au plasat în fruntea clasamentului privind longevitatea câinilor în viață. Spike a împlinit 26 de ani pe 10 noiembrie 2025, o piatră de hotar care i-a confirmat încă o dată statutul de cel mai bătrân câine viu din lume și le-a amintit multora cât de ușor poate trece neobservată o viață atât de extraordinară.

Spike locuiește cu familia Kimball în Camden, Ohio, și a devenit parte din viața lor pe neașteptate în 2009. Proprietara lui, Rita Kimball, a declarat că l-au găsit rătăcind prin parcarea unui magazin alimentar. Un bărbat din apropiere, aflat în magazin, le-a spus: „Luați câinele ăla, este aici de trei zile”, scrie Snuggle.

Deși familia nu căuta un animal de companie la momentul respectiv, Spike era într-o stare precară, așa că l-au dus la un veterinar pentru ajutor. De la început a fost clar că Spike nu era un câine tânăr. Uitându-se la dinții lui, veterinarul a spus că avea cel puțin 10 ani.

S-a născut pe 10 noiembrie 1999

De-a lungul anilor, câinele a supraviețuit unor incidente majore, inclusiv unui atac sever de Pit Bull în 2015, apoi atacului coioților la ferma familiei, doi ani mai târziu, în 2017.

„A fost un băiețel dur”, a spus Kimball. După atacul Pit Bull-ului, un alt veterinar i-a revizuit starea de sănătate: „A fost doar la trei tipuri diferite de veterinari”, a explicat stăpâna. Ultimul veterinar a reevaluat vârsta lui Spike, examinându-i artrita și starea fizică generală, observând că fiecare estimare se încadra în termen de două până la trei luni din același interval de vârstă. Acest proces i-a condus la un acord asupra datei sale de naștere, 10 noiembrie 1999.

Spike a fost numit prima dată cel mai bătrân câine viu din lume pe 7 decembrie 2022, după verificarea făcută de Guinness World Records. Titlul i-a fost luat ulterior în 2023 și acordat unui alt câine, dar o confirmare recentă l-a plasat pe Spike din nou în fruntea clasamentului datorită înregistrărilor actualizate.

Kimball și-a amintit cum a aflat vestea: „Am aflat abia joia trecută, m-au sunat să mă anunțe că este oficial cel mai bătrân câine din lume”. Ea a spus că familia nu s-a concentrat niciodată pe titluri: „Este doar o bucată de hârtie. Știm că este cel mai bătrân câine viu”.

Ce dietă are

În prezent, Spike mănâncă mese gătite acasă, cum ar fi „ficat de pui, friptură de vită și curcan”, pe care majoritatea medicilor veterinari nu le recomandă din cauza conținutului de grăsimi, doarme și călătorește cu familia, trăindu-și confortabil anii senectuții. Are deficiențe de auz, este aproape orb și preferă să fie înconjurat de oamenii care îi sunt familiari.