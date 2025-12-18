EXCLUSIV Povestea motanului Portocală, „micul străjer” de pe Vârful Toaca din Ceahlău, care a cucerit inimile turiștilor. Urca și cobora cele 500 de trepte: „Ne-am uimit cât de bine a rezistat peste iernile grele afară” / Ce s-a întâmplat apoi cu pisoiul

Mulți ani la rând, turiștii care ajungeau pe Vârful Toaca, în Masivul Ceahlău din județul Neamț, erau întâmpinați de motanul Portocală. Îndrăgit de toată lumea, pisoiul se adaptase cu brio la condițiile vitrege de pe munte, dovadă fiind și silueta dolofană. Mai mereu putea fi văzut pe cele 500 de trepte care duceau spre vârf, unde stătea să fie mângâiat și fotografiat. Treptat a devenit “Micul străjer de pe Vârful Toaca”.

Motanul Portocală, vedeta de pe Vârful Toaca, a dispărut

Din 2020, motanul Portocală a stat pe Vârful Toaca, la aproape 2000 de metri altitudine, fără să se teamă de vântul puternic, gerul și vremea imprevizibilă. Ușor speriat, pisoiul nu stătea la Stația Meteorologică sau la cabana din apropiere, ci se ascundea pe unde putea, ieșindu-le în cale turiștilor care îl alintau și îi ofereau mâncare. De multe ori, animalul simpatic era văzut pe cele 500 de trepte care duceau spre vârf sau într-o clădire mică de beton în care se aflau aparatele de măsurat ale meteorologilor.

Deși motanul a fost o adevărată vedetă în mediul online, apărând în majoritatea pozelor pe care le făceau iubitorii muntelui în Masivul Ceahlău, nimeni nu știe cum a ajuns să locuiască pe munte și unde a dispărut.

Cum i s-a dat numele de Portocală

Meteorologul Ioan Panaite a declarat, în exclusivitate pentru Pets&Cats, că sunt câțiva ani de când nu mai știe nimic de motanul Portocală.

„Sunt câțiva ani de când nu mai e pe vârful Toaca, dar ne-am uimit cât de bine a rezistat peste iernile grele afară. Nu cred că avea probleme, era chiar durduliu. Se hrănea cu păsări și fluturi și cu hrană de la turiști.

În ultimul timp a coborât spre Fântânele–Durău, acolo l-am văzut eu cel puțin… Zic că a rezistat afară pentru că nu voia să intre în biroul de la meteo; foarte rar intra pe hol, dormea iepurește și trebuia să aibă mereu în spate ușa deschisă.

A, și lumea îl știe drept „Portocală” din vlogurile mele. El a fost numit așa de către un copil. L-au auzit mai mulți, l-au strigat așa, am auzit și eu și i-a rămas numele.

Era și o vulpe în ultimul timp pe vârf, cred că avea concurență cu motanul la fluturi și păsări, la lumina becului de la stație, dar păreau să se împace. Nu știu dacă vulpea a avut vreun rol în plecarea lui de acolo”, ne-a spus acesta.

Cum l-a cunoscut Ioan Panaite pe motanul Portocală

„Pe Vârful Toaca din Masivul Ceahlău, în urmă cu patru ani, 2020, a apărut un motan și nu mai pleca de acolo, iarnă, vară, în fiecare anotimp, sus pe munte. (…) Lumea îl cunoștea, îl știa și îi aducea și de mâncare, conserve, hrană umedă și toate bunătățile. Era destul de sperios. Când era ger, -20 de grade, totuși, îi lăsam ușa deschisă și intra cu mare greu să se încălzească un pic. Dormea iepurește, stresat, și trebuia să aibă ușa deschisă”, relata meteorologul Ioan Panaite într-un videoclip postat anul trecut pe YouTube.

