Toxoplasmoza la pisici: prevenție, deparazitare și riscuri pentru sarcină

Toxoplasmoza este o infecție parazitară provocată de protozoarul Toxoplasma gondii, extrem de întâlnită la pisici. Pisicile infectate pot elimina parazitul în fecale, reprezentând o sursă de contaminare pentru oameni. Femeile însărcinate și persoanele cu imunitatea scăzută sunt cele mai vulnerabile.

Prevenția se bazează pe deparazitare regulată, alimentație controlată, igienă strictă și vaccinare acolo unde este disponibilă.

Ce este toxoplasmoza la pisici?

Pisicile sunt gazde definitive pentru Toxoplasma gondii, ceea ce înseamnă că parazitul se reproduce în intestinul lor. Infecția se produce de obicei prin:

consumul de carne crudă sau insuficient gătită;

ingestia de animale mici infectate, precum șoareci;

contactul cu solul contaminat.

Majoritatea pisicilor infectate nu prezintă simptome evidente, dar unele pot dezvolta diaree, lipsa apetitului, letargie sau febră. În aceste cazuri, vizita la medicul veterinar este obligatorie.

Prevenția și deparazitarea pisicilor

Unul dintre cele mai eficiente moduri de a preveni toxoplasmoza la pisici este deparazitarea regulată. Aceasta include:

consulturi veterinare periodice pentru recomandarea medicamentelor antiparazitare;

monitorizarea alimentației și evitarea hranei crude;

curățarea zilnică a litierei și spălarea mâinilor imediat după manipulare;

reducerea accesului pisicii la vânătoare sau soluri potențial contaminate.

Aceste măsuri și o hrană recomandată de specialiști, nu doar că reduc riscul de infectare a pisicii, ci protejează și întreaga familie de expunerea la parazit.

Vaccinul pentru toxoplasmoza la pisici

În prezent, vaccinul toxoplasmoza pisici nu este disponibil pe scară largă în toate țările, însă în anumite regiuni poate fi administrat pisicilor cu risc crescut. Scopul său este de a limita răspândirea parazitului și de a reduce cantitatea de oociste eliminate în fecale. Vaccinarea se recomandă mai ales pisicilor care trăiesc în gospodării cu persoane vulnerabile, inclusiv femei însărcinate sau persoane cu sistem imunitar slăbit.

Transmiterea toxoplasmozei la oameni

Deși pisicile sunt principala gazdă, oamenii se pot infecta și prin alte surse:

manipularea fecalelor infectate fără respectarea igienei;

consumul de carne crudă sau insuficient gătită;

contactul cu sol sau plante contaminate.

Pentru a minimiza riscul, se recomandă menținerea pisicii în interior, deparazitarea regulată și folosirea hranei sigure, procesate termic.

Toxoplasmoza și sarcina

Legătura dintre toxoplasmoză și sarcină este extrem de importantă. Femeile însărcinate care se infectează pentru prima dată pot transmite parazitul fătului, ceea ce poate provoca:

avort spontan sau pierderea sarcinii;

naștere prematură;

malformații congenitale, probleme neurologice sau vizuale.

Măsuri preventive recomandate:

Evită manipularea litierei sau poartă mănuși și spală-te bine pe mâini după orice contact;

Nu consuma carne crudă sau insuficient gătită și spală temeinic fructele și legumele;

Monitorizează starea de sănătate a pisicii (o pisică suprapoderală este expusă mai frevcent la boli) și respectă recomandările medicului veterinar privind deparazitarea;

Consultă medicul dacă există suspiciune de expunere la toxoplasmoză în timpul sarcinii.

Respectarea acestor reguli reduce semnificativ riscul de transmitere.

Toxoplasmoza la pisici este o infecție gestionabilă dacă se respectă măsurile de igienă, alimentația controlată și deparazitarea regulată. Vaccinul poate fi o opțiune suplimentară pentru anumite pisici cu risc crescut. Femeile însărcinate trebuie să fie mai atente și să evite expunerea la fecalele pisicii sau hrana crudă. Prin aceste măsuri, atât pisica, cât și familia pot fi protejate eficient împotriva toxoplasmozei.

