Mangalia intră în rândul localităților în care se vor afla căsuțe pentru pisicile străzii. Primele astfel de mici construcții, menite să le ofere un adăpost în zilele geroase felinelor fără stăpân, urmează să fie montate, potrivit anunțului făcut pe pagina de Facebook MangaliaOnline.

„Pentru că oamenii cu suflet mare iubesc animalele, împreună facem pași reali spre un oraș mai bun. Cu sprijinul comunității și al iubitorilor de animale, alături de Primăria Mangalia, se vor monta în oraș căsuțe pentru pisicile fără stăpân. Totul se realizează prin contribuția oamenilor, fără bani publici, demonstrând că empatia, responsabilitatea și solidaritatea pot schimba lucruri. Am reușit să arătăm că suntem umani, că ne pasă și că împreună putem oferi protecție și speranță celor care nu au voce”, este anunțul postat pe pagina destinată comunității din Mangalia.

Căsuțe pentru pisicile străzii din Mangalia

În comentarii, oamenii au apreciat inițiativa, însă unii au recomandat ca tabla să fie evitată pe viitor, iar intrarea să fie mai îngustă, astfel încât felinele să nu fie alungate de câini.

Căsuțe pentru pisici există deja în orașe precum București, Ploiești, Suceava.

În Mangalia este foarte mare nevoie de astfel de căsuțe, având în vedere că, după sezonul estival au rămas pe plajă foarte multe pisici lăsate în urmă de turiști. La începutul lunii octombrie 2025, voluntarii Sache Vet au mers în Mangalia, unde au desfășurat o amplă campanie de sterilizare pentru animalele fără stăpân.