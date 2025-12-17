Căsuțele pentru pisici amplasate de Primăria Suceava în oraș au mare succes. Iubitorii de animale au pus pături și hrană: „Primele pisici s-au cazat deja” (FOTO)

Primăria orașului Suceava a amplasat mai multe căsuțe pentru pisicile fără stăpân, pentru ca acestea să nu sufere de frig. Micile adăposturi sunt realizate din lemn, au acoperiș izolat și suporturi pentru bolurile cu mâncare și apă.

„Primele pisici s-au cazat deja în căsuțele amplasate de Primăria Municipiului Suceava”, a precizat instituția într-un mesaj postat pe Facebook.

Pentru realizarea „locuințelor” pisicilor nu au fost folosite fonduri publice. Sucevenii au primit cu bucurie inițiativa și au sărit în sprijinul autorităților: „Ne-a bucurat enorm să vedem că iubitorii de animale au avut grijă să le umple castroanele cu apă și hrană, iar în interior au așezat pături moi, pentru a le ține de cald”.

Primăria orașului vrea să extindă proiectul

Primăria Suceava susține că în momentul de față se lucrează și la alte căsuțe care vor fi amplasate acolo unde este nevoie de ele: „Verificăm periodic fiecare locație, menținem legătura cu locuitorii din zonă și primim constant imagini cu micii noștri beneficiari. Faptul că am putut aduce un strop de confort și protecție acestor suflete, este, pentru noi, cea mai mare mulțumire.

Alte căsuțe sunt deja în lucru, iar în perioada următoare vom continua să le amplasăm în noi zone și cartiere ale municipiului. Vă rugăm să ne scrieți și să ne spuneți în ce zone sau locații considerați că este nevoie de amplasarea noilor căsuțe. Informațiile voastre ne ajută să ajungem acolo unde este cea mai mare nevoie”.

