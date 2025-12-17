Purina continuă să sprijine cercetarea legăturii speciale dintre oameni și animalele de companie, anunțând recent că oferă 120.000 de dolari în cadrul programului Purina Sponsorship for Human-Animal Bond Studies 2026. Trei echipe de cercetători din Statele Unite și Ungaria vor primi până la 40.000 de dolari fiecare pentru a explora modul în care animalele de companie pot influența bunăstarea oamenilor și a propriilor lor animale.

Trei studii inovatoare despre legătura om–animal

Cohorta de cercetare 2026 se concentrează pe proiecte cu impact real asupra comunităților, de la sprijinirea supraviețuitorilor abuzului domestic, la terapia pentru copii, și până la înțelegerea comportamentului pisicilor acasă, se arată într-un comunicat emis de Purina.

Sprijin pentru supraviețuitorii violenței domestice

Proiect: Understanding the Human-Animal Bond in IPV-Affected Households

Cercetător principal: Dr. Jennifer A. Wagman, UCLA, California, SUA

Acest studiu de 18 luni va analiza cum legătura dintre oameni și animalele lor poate contribui la reziliența psihologică și la vindecarea persoanelor afectate de violența domestică, în timp ce evaluează impactul asupra bunăstării animalelor. Cercetarea va integra interviuri cu supraviețuitori, perspective ale experților și un sondaj la nivel de stat cu aproximativ 1.000 de participanți. Rezultatele vor fi împărtășite prin publicații, materiale de instruire și webinarii comunitare în colaborare cu organizația RedRover.

Înțelegerea tulburărilor de separare la pisici

Proiect: In Your Absence: Investigating Separation-Related Disorders in Companion Cats

Cercetător principal: Dr. Paula Pérez Fraga, Universitatea Eötvös Loránd, Budapesta, Ungaria

Prima cercetare la scară largă asupra tulburărilor de separare la pisici va folosi un model global de tip citizen science. Proprietarii de pisici din întreaga lume vor trimite videoclipuri și date despre comportamentul felinei lor, ajutând la identificarea factorilor de risc și la crearea primului catalog detaliat al comportamentului de separare la pisici. Descoperirile vor ajuta veterinarii, experții în comportament și proprietarii să gestioneze mai bine aceste tulburări și să întărească legătura om–pisică.

Terapie canină la distanță pentru copii cu cancer

Proiect: Designing an Inclusive Model: Remote Canine-Assisted Therapy for Underserved Pediatric Oncology Patients

Cercetător principal: Dr. Judit Abdai, Fundația de Etologie, Budapesta, Ungaria

Acest proiect va testa un model de terapie canină la distanță (Remote Canine-Assisted Therapy – RCAT) pentru copiii cu cancer care nu pot participa la sesiuni față în față din cauza imunosupresiei sau riscului de infecții. Studiul va analiza efectele asupra motivației, stării de spirit și anxietății, oferind o soluție scalabilă la nivel global pentru comunități defavorizate și regiuni rurale, păstrând în același timp bunăstarea câinilor terapie.