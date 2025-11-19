Problemele de comportament ale animalelor de companie sunt o grijă majoră pentru mulți proprietari și, din păcate, reprezintă adesea motive pentru abandon sau chiar eutanasie – deși multe dintre aceste probleme pot fi tratate cu expertiza potrivită. În Statele Unite, peste 70% dintre câini și până la 50% dintre pisici manifestă comportamente legate de stres sau anxietate, însă doar 0,07% dintre veterinarii practicanți sunt specializați în comportamentul animalelor.

Din acest motiv, mulți veterinari nu au resursele necesare pentru a gestiona aceste situații complexe, ceea ce poate duce la frustrare și epuizare profesională.

Parteneriat pentru soluții la îndemâna tuturor

Purina Pro Plan Veterinary a anunțat, într-un comunicat de presă, un parteneriat cu platforma Ease, permițând clinicilor veterinare să acceseze gratuit experți veterinari certificați în comportament animal (DACVB) pentru a oferi suport specializat pacienților lor. Această colaborare vine în sprijinul misiunii Pro Plan Veterinary Support, lansată în 2024, care urmărește să ofere resurse și sprijin pentru provocările zilnice ale veterinarilor.

Brandy Kuentzel, co-fondator și CEO al Ease, explică: “Veterinarii se confruntă zilnic cu probleme de comportament și este greu să nu poți oferi suportul necesar. Acest parteneriat ajută la închiderea acestei lacune, oferind acces rapid la expertiză și permițând fiecărei familii de animale să beneficieze de ajutor specializat fără întârziere.”

Cum funcționează platforma Ease

Ease oferă un proces simplu și rapid pentru veterinari:

Veterinarii trimit cazurile comportamentale online.

Echipa Ease analizează situația și creează un program structurat de comportament pentru pacient.

Veterinarul continuă să gestioneze medicația și testele, cu ghidaj de la DACVB.

Proprietarii primesc un portal online personalizat pentru animalul lor, cu plan de tratament, tutoriale video și suport prin e-mail pentru toate întrebările legate de comportament.

Sprijin suplimentar pentru calm și bunăstare

Unul dintre instrumentele folosite de specialiștii Ease este Calming Care, suplimentul numărul 1 recomandat de veterinari pentru comportament calm, produs de Pro Plan Veterinary Supplements. Acesta conține bacterii benefice care ajută câinii și pisicile să-și mențină o stare calmă și echilibrată.

Callie Harris, DVM la Purina Pro Plan Veterinary, subliniază: “Îngrijirea comportamentală este o specialitate de care multe clinici au nevoie, dar la care nu au acces. Prin parteneriatul nostru cu Ease, creștem conștientizarea și oferim sprijin real veterinarilor și familiilor de animale.”