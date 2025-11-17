5 afecțiuni comune la câini și pisici, enumerate de medicii veterinari. Necesită intervenție medicală imediată

Într-un videoclip postat pe Instagram, medicii veterinari au discutat despre afecțiunile și evenimentele care justifică întotdeauna programarea unei vizite la specialist de către stăpânii de animale.

Medicii veterinari trag cinci semnale de alarmă pentru stăpânii de animale

Urinează greu

Doctorul veterinar Kate Boatwright a spus că, dacă pisica ta se străduiește să urineze, este un semnal de alarmă. „Cu siguranță nu trebuie să aștepți dacă felina se forțează să urineze”, avertizează ea.

Paralizie

Neurologul veterinar Gemia Tracy susține că, dacă patrupedul suferă de paralizie, este important să fie consultat. În videoclip este prezentat exemplul unui câine care și-a pierdut simțul și controlul picioarelor din spate.

„Dacă animalul nu poate merge, ar trebui să fie consultat imediat de un medic veterinar”, a spus dr. Tracy.

Diaree cu sânge

Medicul veterinar Matt Schiffman le recomandă stăpânilor să-ți ducă animalele la consult cât mai curând posibil dacă au această problemă.

„Dacă patrupedul tău are diaree cu sânge, aceasta este o problemă medicală. Ar trebui să mergi la veterinar cât mai repede”, a precizat el.

Orice dificultate respiratorie

Potrivit dr. Adesola Odunayo, în cazul în care câinele sau pisica ta se chinuie să respire, aceasta este o problemă serioasă: „Dacă respiră ciudat, tușește sau pur și simplu se comportă diferit atunci când respiră, trebuie să consultați imediat un medic veterinar”.

Convulsii

Neurologul veterinar Neil Mittleman avertizează că un câine sau o pisică cu o convulsie este o problemă medicală ce trebuie abordată de medicul veterinar.

„Nu vrem niciodată să așteptăm atunci când vedem un pacient care are o criză epileptică”, a remarcat el, adăugând că acest lucru poate fi valabil pentru orice „criză care durează mai mult de cinci minute, două sau mai multe la rând fără revenirea conștienței ori trei sau mai multe în 24 de ore”. El susține că acestea sunt „întotdeauna o urgență”.

În comentariile videoclipului, stăpânii de animale le-au mulțumit medicilor pentru că au împărtășit informații importante, iar unii au contribuit cu povești personale despre patrupedele lor.

„Da, da și da… Mușcături de șarpe otrăvitoare, orice fel de ingerare și lista poate continua!”, a scris o persoană. „Câinele meu se uita fix, închidea ochii și îi curgeau ochii. Avea o cornee zgâriată”, a relatat altcineva. „Coada celuilalt câine al meu era inertă. L-am dus la veterinar și avea hernie de disc. Mulțumesc pentru toate aceste informații! Uneori e atât de greu de spus”, a completat un internaut. „Mulțumesc. Nu știam de astea”, a recunoscut un alt proprietar de animale.

