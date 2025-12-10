Medicina veterinară evoluează rapid, iar veterinarii sunt parteneri esențiali în viața animalelor noastre. Pentru a marca Ziua Internațională a Medicinei Veterinare, Purina a anunțat un amplu program de finanțare pentru cinci dintre cele mai prestigioase școli veterinare din Statele Unite. Scopul este de a susține cercetarea, inovația și formarea noilor generații de specialiști în domenii cheie precum nutriție, dermatologie, cogniție și performanță canină.

Aceste noi colaborări sunt gândite să contribuie direct la îmbunătățirea sănătății câinilor și pisicilor, oferind comunității veterinare resurse avansate și posibilități noi de studiu și practică.

„De zeci de ani colaborăm cu facultăți veterinare pentru a avansa sănătatea animalelor de companie și pentru a sprijini dezvoltarea profesională a medicilor veterinari,” a declarat Dr. Kurt R. Venator, Chief Veterinary Officer Purina. „Cele cinci programe noi vor aduce progrese semnificative în educație și cercetare, formând liderii de mâine în medicina veterinară.”

Cele cinci programe finanțate de Purina

Universitatea din Pennsylvania – Programul Purina de Cogniție și Performanță Canină

Penn Vet va dezvolta un program dedicat studiului cogniției și performanței canine, în cadrul renumitului Working Dog Center. Cercetările de aici vor contribui atât la îmbunătățirea abilităților câinilor de lucru (precum câinii de căutare și salvare), cât și la înțelegerea comportamentului câinilor de familie. Obiectivul final: mai multă siguranță și sănătate pentru animale, oameni și mediu.

Universitatea Auburn – Catedra Purina în Nutriție Veterinară

Nutriția este una dintre cele mai discutate teme în cabinetele veterinare, fie că vorbim despre un pui de pisică sau un câine senior. Prin acest nou program, universitatea va extinde pregătirea specialiștilor în nutriția câinilor și pisicilor, pentru ca medicii veterinari să poată oferi recomandări complete și personalizate pentru fiecare animal.

Universitatea din Florida – Profesoratul Purina pentru Dermatologie

Afecțiunile dermatologice sunt printre cele mai comune motive pentru vizitele la veterinar. Noul program se concentrează pe diagnosticul, tratamentul și cercetarea bolilor dermatologice și a legăturii lor cu nutriția. Scopul este de a găsi soluții inovatoare pentru problemele pielii la câini și pisici, dar și pentru tulburările gastrointestinale asociate.

Universitatea de Stat din Colorado – Purina Nutrition Suite

În noul complex veterinar al universității va fi creată Purina Nutrition Suite, un spațiu modern cu patru săli dedicate instruirii avansate în nutriție. Studenții și medicii veterinari vor avea acces la cele mai noi instrumente pentru a îmbunătăți tratamentele și calitatea îngrijirii. Programul se aliniază și cu „Purina Young Investigator Award”, o inițiativă care sprijină cercetătorii aflați la început de carieră.

Universitatea Cornell – Programul Purina pentru Nutriție Veterinară

Cornell este deja un nume puternic în medicina veterinară, iar noul program va consolida expertiza universității în nutriția câinilor și pisicilor, atât sănătoși, cât și cu afecțiuni complexe. Combinat cu programul existent CHAMP (Canine Healthy Aging and Mobility Program), acesta va crea un adevărat centru de excelență pentru medicină integrativă și îmbătrânire sănătoasă.

Un pas important pentru viitorul medicinei veterinare

„Toate aceste programe reflectă valorile noastre: dorința de a avansa constant pentru ca animalele să trăiască mai mult și mai bine, iar profesia veterinară să continue să evolueze prin știință și inovație,” a adăugat Dr. Venator.