Pentru prima dată în Europa, Consiliul și Parlamentul European au ajuns la un acord provizoriu care stabilește reguli minime la nivelul întregii Uniuni Europene privind bunăstarea și trasabilitatea câinilor și pisicilor. Această legislație, publicată pe 25 noiembrie 2025, face parte dintr-un proces legislativ de doi ani început de Comisia Europeană în 2023, prin pachetul său de măsuri pentru protecția animalelor de companie.

Cum va fi aprobată legea

După acest acord provizoriu, cele două instituții vor revizui intern propunerea. „Consiliul o confirmă de obicei la nivel de ambasadori sau miniștri, iar Parlamentul European o aprobă prin comisia relevantă și apoi prin vot în plen,” explică un oficial UE pentru GlobalPETS.

Legea va fi apoi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și va intra în vigoare în 2028, după o perioadă de tranziție.

Ce se schimbă pentru câini și pisici

Noile reguli au scopul de a uniformiza modul în care toate statele membre tratează creșterea și îngrijirea animalelor de companie. Principalele schimbări se referă la:

Creșterea animalelor de companie

Creșterea câinilor și pisicilor va deveni o activitate reglementată. Vor exista limite privind frecvența reproducției, vârsta minimă și maximă a animalelor și interdicții privind reproducerea anumitor indivizi. De exemplu:

Părinții și urmașii nu pot reproduce între ei.

Femelele nu pot fi folosite pentru reproducere până la atingerea maturității sexuale și scheletale.

Creșterea hibrizilor este interzisă.

Interzicerea mutilărilor dureroase

Legea interzice mutilările dureroase, cum ar fi tăierea urechilor, cozii sau a ghearelor.

Condiții de îngrijire și acces la exterior

Toate adăposturile, crescători și magazine de animale vor trebui să ofere apă curată, hrană suficientă, spațiu adecvat și acces zilnic la exterior pentru câinii mai mari de opt săptămâni.

Microcipare și trasabilitate

Toți câinii și pisicile vor trebui microcipați și înregistrați în baze de date naționale, accesibile online și interoperabile între statele membre.

Regula se aplică și animalelor importate din afara UE:

Câinii și pisicile aduse în scop comercial trebuie înregistrate în baza de date națională în 5 zile lucrătoare.

Animalele care intră în UE în scop non-comercial trebuie înregistrate în viitoarea bază de date pentru călătorii cu animale.

Educația noilor proprietari

Vânzătorii și adăposturile vor fi obligați să informeze noii proprietari despre îngrijirea corectă, nutriția și nevoile veterinare ale animalelor.

Reacția industriei

Organizațiile de profil au salutat noile reguli. European Pet Organization (EPO) apreciază că legislația recunoaște și reglementează magazinele de animale ca actori legitimi în lanțul de aprovizionare al animalelor de companie.

Federația Europeană a Industriei de Hrana pentru Animale (FEDIAF) a subliniat că aceste standarde armonizate vor consolida bunăstarea animalelor și vor crește încrederea consumatorilor în întreaga Europă.