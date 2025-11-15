Piața globală de pet care trece printr-o transformare importantă, iar la baza schimbării se află… pisicile. Conform raportului World Market for Pet Care 2025 realizat de Euromonitor International, hrana pentru pisici este categoria cu cea mai rapidă creștere la nivel mondial, un trend care rescrie modul în care consumatorii își împart bugetele pentru animalele de companie.

Hrana pentru pisici crește de două ori mai repede decât cea pentru câini

Între 2020 și 2025, hrana pentru pisici a înregistrat o creștere anuală medie de 6%, depășind confortabil ritmul hranei pentru câini, care s-a situat la 3,8%. Raportul arată că piața globală de pet care va ajunge la 207 miliarde de dolari în 2025, iar preferința tot mai mare pentru pisici influențează puternic această evoluție, notează Pet Food Industry.

Specialiștii atribuie această schimbare unui motiv simplu: pisicile sunt mai ușor de întreținut și implică costuri mai reduse. Într-o perioadă marcată de incertitudine economică și prețuri în creștere, tot mai mulți oameni se orientează către animale care necesită un buget mai mic.

„Presiunile economice cresc, iar răbdarea consumatorilor începe să se diminueze pe fondul costurilor tot mai mari,” explică Sahiba Puri, manager global de insight pentru pet care la Euromonitor. Chiar și așa, interesul pentru animalele de companie rămâne puternic — doar că se schimbă specia preferată.

Pisicile câștigă teren în regiuni dominate tradițional de câini

Fenomenul nu se limitează la o zonă anume. Creșterea popularității pisicilor se observă în:

America de Nord

Europa de Vest

Asia Pacific , unde regulile stricte privind deținerea câinilor și anumite preferințe culturale duc la un val de adopții feline.

Pe lângă costuri reduse, stilul de viață urban, apartamentele mai mici și programul încărcat al oamenilor fac pisicile să pară o alegere mai practică.

Câinii rămân dominanți, dar echilibrul se modifică

Chiar dacă pisicile câștigă teren, câinii continuă să fie majoritari în vânzările de volum. Până în 2030, hrana pentru câini este estimată să reprezinte 66% din vânzările totale de hrană pentru animale.

Totuși, în America de Nord, structura populației de câini se schimbă: ponderea câinilor de talie mare va scădea de la 32% în 2020 la 27% în 2030, în timp ce câinii de talie mică vor crește de la 42% la 46%.

Mai puțini câini mari înseamnă și o scădere a costurilor de întreținere — un alt semn al adaptării stilului de viață la bugetele actuale.

Câinii rămân importanți, iar sănătatea devine prioritară

Chiar dacă pisicile sunt pe val, câinii vor continua să genereze o parte importantă din cheltuielile pentru hrană:

68% din valoarea vânzărilor de hrană pentru câini și pisici în America de Nord

45% în Europa de Vest

Tot mai mulți proprietari adoptă o abordare proactivă atunci când vine vorba de sănătatea animalelor lor, fie că vorbim despre pisici sau câini. Produsele specializate, adaptate nevoilor nutriționale, sunt din ce în ce mai căutate, iar suplimentele alimentare pentru animale au avut cea mai puternică creștere în ultimii cinci ani.

Viitorul: pisicile vor continua să împingă piața înainte

Până în 2030, hrana pentru pisici este prognozată să crească cu un ritm anual de 4%, confirmând tranziția deja vizibilă. Cu un stil de viață modern tot mai compatibil cu o felină, preferințele consumatorilor par să se reașeze clar în favoarea pisicilor.