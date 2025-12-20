Val de solidaritate pentru pisicile fără stăpân. 200 de căsuțe oferite gratuit în București și Ilfov de Protecția Animalelor. Hilde Tudora: „Descopăr zi de zi câți oameni buni există”

Sprijin important pentru pisicile comunitare din partea Protecției Animalelor din Consiliul Județean Ilfov. Hilde Tudora, coordonatoarea instituției, a anunțat pe Facebook că 200 de căsuțe pentru pisici au fost oferite gratuit persoanelor din București și Ilfov, care îngrijesc comunități de feline fără stăpân.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Sute de căsuțe oferite gratuit în București și Ilfov

Căsuțele au ajuns la oamenii implicați activ în protejarea animalelor, iar interesul a fost ridicat, listele de așteptare fiind completate și în acest an. Cele 200 de locuințe au fost realizate cu sprijinul companiei Nuclearelectrica, care s-a implicat în susținerea acestui demers dedicat bunăstării pisicilor comunitare.

„200. 200 de căsuțe pentru pisici am oferit gratuit. (…) 200 de căsuțe pentru pisicile nimănui au fost oferite gratuit oamenilor, din București și din Ilfov, care au grijă de comunitățile de pisici. Șiți ce mă bucură cel mai tare? Faptul că descopăr zi de zi câți oameni buni există. Și anul acesta, la fel ca anul trecut, am rămas cu o listă de așteptare. La anul, vom avea grijă de ea. Cele 200 de căsuțe au fost construite cu sprijin de la Nuclearelectrica Oficial. Recunoscătoare pentru tot.”, a scris Hilde Tudora pe rețelele sociale.

Vezi și Scrisoare deschisă către Guvern. ONG-urile cer schimbarea urgentă a politicilor de gestionare a câinilor fără stăpân: ”Vrem animale de terapie, serviciu și salvare!” / România cheltuie milioane pentru eutanasieri

Magia Crăciunului văzută prin ochii animalelor. Stăpânii le oferă câinilor cel mai frumos cadou de sărbători: ocazia să se bucure de luminițe și decorațiuni (VIDEO)