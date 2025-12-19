Magia Crăciunului văzută prin ochii animalelor. Stăpânii le oferă câinilor cel mai frumos cadou de sărbători: ocazia să se bucure de luminițe și decorațiuni (VIDEO)

Fiecare animal de companie merită puțină magie de sărbători. Proprietarii de câini împărtășesc farmecul Crăciunului cu prietenii lor blănoși, ducându-i în oraș să vadă instalațiile de lumini și decorațiunile colorate, scrie USA Today în mediul online.

Trendul care cucerește sezonul sărbătorilor

Spiritul sărbătorilor de iarnă este mai incitant în acest sezon, deoarece proprietarii de câini le oferă animalelor un „cadou” special. Inspirați de trendurile de pe TikTok, stăpânii de câini din întreaga lume le oferă tovarășilor lor canini un cadou de Crăciun vesel pe care nu-l vor uita niciodată, iar videoclipurile cu reacțiile lor au topit inimile internauților.

Proprietarii de animale de companie au transformat mersul câinilor la luminițele de Crăciun într-un ritual popular, iar patrupedele par să adore acest lucru. Videoclipurile cu titlul „Memento să vă duceți câinii la luminile de Crăciun” circulă activ pe TikTok în acest sezon de sărbători.

Într-un videoclip postat de @jennancollins_ pe 16 noiembrie 2025, proprietara animalului de companie a filmat reacția Golden Retriever-ului ei, pe nume Diesel, în timp ce îl ducea la Festivalul Luminilor de la Oglebay. Videoclipul îl prezintă pe adorabilul cățeluș uitându-se pe geamul mașinii la jocul de luminițe colorate.

Un alt videoclip postat pe 19 noiembrie 2025 are în prim-plan un Malamut de Alaska, înfășurat în lumini LED multicolore: „E timpul. PS: Niciun câine nu a fost rănit în timpul realizării acestui videoclip. Acelea sunt lumini LED de Crăciun inofensive”.

Ce spun reacțiile câinilor

Potrivit lui Colby Julien, specialistă în comportament canin și dresoare de câini, experiența plăcută și mirarea animalelor în timp ce văd luminile de Crăciun sunt asociate cu personalitățile lor.

„Câinii curioși, cu o expunere pozitivă la lumini și medii noi, vor găsi exponatele interesante și plăcute. Cu toate acestea, câinii curioși, speriați de decorațiunile activate de mișcare, s-ar putea simți stresați”.

Aceasta îi sfătuiește pe stăpânii de câini să fie atenți la semne precum „ochii mari de balenă” pentru a înțelege dacă patrupedul se bucură de tradiția Crăciunului. De asemenea, spune că bucuria și curiozitatea nu vin doar din privitul luminilor, ci și din timpul petrecut cu stăpânul.

Experimentul unei specialiste în comportament canin

O altă expertă în comportament canin, Nicole Kohanski, care este și fondatoarea Academiei Wiggle Butt, are opt câini și a decis să scoată trei dintre ei la plimbare pe o stradă puternic luminată, pentru a le analiza reacțiile.

„La prima plimbare l-am luat cu mine pe cel mai încrezător cățeluș al meu, Chewie. El era mai interesat de luminițe și să încerce să-și facă nevoile cu ele. I-au plăcut toate lucrurile noi de pe traseul său, dar a trebuit să-l împiedic să scurtcircuiteze decorațiunile vecinului”, a spus Nicole.

Ea a remarcat că celălalt câine – Artoo – nu era prea încântat de lumini, dar „decorațiunile gonflabile au meritat câteva lătrături de avertizare”. Mai târziu, l-a luat pe al treilea cățeluș, Obi, care a devenit puțin nervos.

În urma experimentului, specialista îi sfătuiește pe stăpânii de animale de companie să verifice semnalele: „Câinii percep luminile diferit față de noi din cauza structurii ochilor și a procesării vizuale. Unii câini s-ar putea bucura de decorațiunile sezonului, în timp ce alții le percep îngrijorătoare”.