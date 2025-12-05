STIRI

Ploieștiul are primul adăpost pentru pisici comunitare: Vezi cum arată Codițe Cozy (VIDEO)

Catinca Andrușcă 5 decembrie 0 comentarii
Căsuță pentru pisicile comunitare din Ploiești Sursa foto: Captură video / Facebook

Directorul „Servicii Gospodărie Urbană”, Dragoș Măchițescu, a anunțat pe pagina sa de Facebook un proiect nou în Ploiești: „Codițe Cozy”, primul adăpost dedicat pisicilor comunitare. Căsuțele deja au fost construite și urmează să primească primele feline.

Un adăpost pentru pisicile străzii

Programul „Codițe Cozy” este primul de acest fel din Ploiești și a fost conceput cu scopul de a ajuta felinele comunitare care nu își găsesc o familie. Căsuțele sunt construite din lemn și sunt amplasate în oraș, ușor accesibile pentru animale.

SGU Ploiești a postat pe pagina de Facebook etapele proiectului: în primă fază, se vor instala trei căsuțe pentru pisici în cartierele din Nord, Vest și Sudul orașului. Acestea vor testa inițiativa, cum reacționează publicul și ulterior va putea crește numărul de adăposturi construite. În 2026, este preconizată extinderea treptată a programului, în funcție de cerere.

„Obiectivul este de a asigura o distribuție echitabilă și coerentă a acestor adăposturi în spațiul public, cu respectarea normelor de igienă, siguranță și urbanism.”, a precizat SGU Ploiești.

  Catinca Andrușcă este redactor la Pets&Cats și studentă la masterul de Jurnalism Tematic de la Facultatea de Jurnalism din București. La început de drum în presă, a făcut practică la redacția Tele7Abc, Profm iar în prezent colaborează cu redacția Școala9. Nu iubește fiecare parte din jurnalism, dar iubește să afle poveștile oamenilor, să le dea o voce și e îndrăgostită de jurnalism narativ. A decis să se scrie la Pets&Cats datorită cățelușei pe care a avut-o timp de 13 ani, pentru că și-a dorit să facă ceva în memoria ei. Iubește animalele și vrea să le dea și lor o voce care să fie auzită.

Sursa foto: Captură video / Facebook

By Catinca Andrușcă

