Directorul „Servicii Gospodărie Urbană”, Dragoș Măchițescu, a anunțat pe pagina sa de Facebook un proiect nou în Ploiești: „Codițe Cozy”, primul adăpost dedicat pisicilor comunitare. Căsuțele deja au fost construite și urmează să primească primele feline.

Un adăpost pentru pisicile străzii

Programul „Codițe Cozy” este primul de acest fel din Ploiești și a fost conceput cu scopul de a ajuta felinele comunitare care nu își găsesc o familie. Căsuțele sunt construite din lemn și sunt amplasate în oraș, ușor accesibile pentru animale.

SGU Ploiești a postat pe pagina de Facebook etapele proiectului: în primă fază, se vor instala trei căsuțe pentru pisici în cartierele din Nord, Vest și Sudul orașului. Acestea vor testa inițiativa, cum reacționează publicul și ulterior va putea crește numărul de adăposturi construite. În 2026, este preconizată extinderea treptată a programului, în funcție de cerere.

„Obiectivul este de a asigura o distribuție echitabilă și coerentă a acestor adăposturi în spațiul public, cu respectarea normelor de igienă, siguranță și urbanism.”, a precizat SGU Ploiești.

