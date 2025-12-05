Turismul alături de animalele de companie este unul tot mai dezvoltat în țările civilizate. Oamenii își consideră blănoșii parte din familie, așa că, în mod firesc, își doresc să-i însoțească și în unele dintre cele mai fericite momente – în vacanțe. Tot mai mulți actori din industrie au sesizat tendința și se adaptează în consecință. Hoteluri de peste tot din lume au devenit pet-friendly, din ce în ce mai multe restaurante le permit patrupedelor să ia masa alături de oamenii lor, iar în unele destinații există chiar și activități pentru blănoși. În acest context, Direcția pentru Protecția Animalelor Ilfov a demarat un proiect în colaborare cu Cnit Învățământ Turistic.

‘’O politică pet friendly înseamnă mai mult decât ‘’acceptăm animale’’. Înseamnă o schimbare de mentalitate și o deschidere reală din partea hotelurilor, restaurantelor, plajelor, transportatorilor și a tuturor celor care fac parte din experiența de călătorie. Înseamnă spații adaptate, reguli clare, respect reciproc și infrastructură minimă: boluri cu apă, zone dedicate, personal pregătit să primească animalele și un mediu în care toată lumea se simte în siguranță. De ce este normal să călătorim cu câinele nostru? Pentru că el face parte din familie. Pentru că vacanța ar trebui să fie un timp de relaxare, nu un motiv de stres legat de unde îl lăsăm, cu cine și în ce condiții. Pentru că un animal echilibrat emoțional este un animal care nu este izolat sau abandonat în perioade lungi. Și, nu în ultimul rând, pentru că în multe țări europene accesul câinilor este ceva normal’’, a declarat, în exclusivitate pentru Pets&Cats, Raluca Băleanu, consilier la Protecția Animalelor Ilfov.

Zeci de ghizi și angajați din hoteluri, la atelierul proiectului

Primul atelier din cadrul proiectului a avut loc săptămâna aceasta și a reunit zeci de oameni din industrie, ghizi, angajați din hoteluri. S-a discutat despre ce înseamnă cu adevărat o politică pet-friendly, despre modelele din alte state și despre normalitatea de a pleca alături de câine în vacanță. S-a vorbit, de asemenea, despre legi, dar și de beneficiile sterilizării animalelor, întrucât o țară vizitată de mulți turiști nu trebuie să fi una cu o imagine în care câini fără stăpân se plimbă pe străzi și caută în gunoaie.

Alfie, vedeta proiectului

Atelierul a avut loc în prezența lui Alfie, un exemplu despre cum adopția schimbă vieți, cățelul directorului Direcției pentru Protecția Animalelor Ilfov, Hilde Tudora. Acesta s-a lăsat mângâiat de participanți și le-a arătat cât de armonioasă poate fi o ședință extrem de serioasă în compania unui blănos. Hotelierii au fost instruiți în a cunoaște drepturile și obligațiile proprietarilor de animale, a le afla nevoile și în a interacționa în siguranță cu animalele.

‘’România devine, încet-încet, o destinație mai prietenoasă pentru animalele de companie – dar mai avem de învățat, iar educația este un pas esențial. Iar dacă vrem locuri cu adevărat pet friendly, trebuie să arătăm că suntem și noi responsabili, respectăm regulile, strângem după câinele nostru. România pet friendly, un subiect tot mai important într-o țară în care numărul familiilor cu animale de companie crește de la an la an. În cadrul cursului am discutat despre ce înseamnă, de fapt, o politică pet friendly și de ce este firesc – și necesar – să putem merge în vacanțe împreună cu câinii noștri. Când oamenii, businessurile și autoritățile colaborează, câștigăm cu toții: turiștii, comunitățile locale și, bineînțeles, companionii noștri cu patru picioare’’, a mai spus, în exclusivitate pentru Pets&Cats, Raluca Baleanu, consilier la Protectia Animalelor Ilfov.