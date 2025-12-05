În timp ce Vanessa Johnson, o femeie care și-a clonat câinele după ce a murit, regretă decizia pe care a luat-o, unei femei din SUA nu îi pare rău că și-a clonat pisica. Kelly Anderson, o femeie din Austin, Texas, își documentează viața alături de pisica ei clonată pe rețelele sociale încă din 2017.

O parte rămasă din prietenul ei loial

Kelly, în vârstă de 36 de ani, și-a pierdut pisica în 2017 după ce a înghițit o bucată de plastic în timp ce se afla în grija cuiva. Deși pisica Chai a supraviețuit intervenției de înlăturare a plasticului, a avut o reacție alergică la anestezic și a murit la scurt timp după operație.

„Chai a apărut în viața mea în ultimii ani de facultate. Și era o perioadă în care mă confruntam cu probleme de sănătate mintală și depresie,” povestește Kelly Anderson pentru publicația People. „Ea s-a conectat imediat cu mine și mi-a înțeles emoțiile într-un mod în care niciun alt animal nu a reușit vreodată. Și am avut animale toată viața mea.”

25.000 de dolari pentru a-și clona pisica

Dorind să ducă mai departe amintirea lui Chai, Kelly a făcut un împrumut de 25.000 de dolari pentru a-și clona motanul. Ea a aflat de existența acestei proceduri de la colega ei de apartament, care i-a menționat de o compania Viagen, specializată pe astfel de intervenții.

„Era încă proaspăt în mintea mea în noaptea de după ce Chai a murit, și nu am putut dormi, așa că am stat treaz toată noaptea cercetând despre clonare și, în cele din urmă, am decis că asta era ceea ce voiam să fac cu moștenirea lui Chai,” a declarat Kelly Anderson. „De îndată ce m-am hotărât, am știut că asta era ceea ce voiam să fac.”

Procesul de clonare a început în octombrie 2017 și s-a finalizat în 2021, când Kelly a cunoscut-o pe pisica ei, Belle. Ea a fost uimită de asemănările dintre Belle și Chai, de comportamentul similar al acestora. „Cred că este atât de incredibil și uimitor că putem face asta. A fost cu adevărat fascinant să o urmăresc pe Belle crescând și să văd asemănările și diferențele”, a adăugat Kelly.

Asemănări și diferențe după clonare

Belle, la fel ca Chai, este atentă la emoțiile stăpânei sale și știe când este momentul să fie afectuoasă. O diferență mare între cele două feline este că Chai s-a îmbolnăvit când era pui și astfel, Kelly nu a putut călători atât de mult cu ea. Acum, Belle merge prin parcuri, magazine și restaurante, învățând astfel să socializeze cu oamenii străini. Kelly documentează viața ei alături de Belle pe Instagram, unde au adunat 88 de mii de următoritori.

Pe lângă Belle, Kelly mai are un fost câine de serviciu adoptat, un alt câine și două pisici. Ghost, câinele de serviciu, este cel mai apropiat prieten al pisicii Belle. „Îi văd adesea dormind unul lângă celălalt, iar Ghost interacționând cu Belle mai mult decât cu ceilalți pisici. Și nu știu dacă este doar pentru că personalitatea ei este mai îndrăzneață și mai sociabilă decât a celorlalte pisici ale mele, sau dacă el pur și simplu știe”, a precizat Kelly.

Câteva celebrități și-au clonat animalele, printre care Tom Brady și Barbara Streisand. Brady și-a clonat câinele, la fel și Barbara Streisand.

