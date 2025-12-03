Vanessa Johnson, o femeie din Statele Unite, și-a pierdut în decembrie 2024 câinele în vârstă de 17 ani. Oliver, câinele din rasa Shih Tzu, s-a luptat timp de 2 ani cu o formă gravă de cancer. Mânată de doliu și dorul de Oliver, Vanessa a cheltuit 50.000 de dolari pentru a-și clona câinele. După aproape un an de la moartea lui Oliver, femeia își regretă decizia.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

O alegere pripită

Vanessa Johnson a declarat pentru publicația People că aproape a rămas falită în încercarea de a-l salva pe Oliver. Tratamentele pentru cancerul câinelui ei au costat-o aproape 60.000 de dolari, însă a fost în zadar. Când Oliver a murit, Vanessa nu a mai putut lucra, mânca sau dormi. „Nu a fost doar un animal de companie – a fost prietenul meu, copilul meu, motivul meu de a exista în multe feluri”, povestește Vanessa Johnson. „El a dat sens vieții mele. M-a iubit, și eu l-am iubit.”

Căutând metode pe internet despre cum să gestioneze doliul, a găsit un serviciu de clonare al animalelor. Procesul implică preluarea unei mostre din urechea și abdomenul câinelui și apoi sunt trimise către compania care se ocupă de clonare. „Celulele sunt multiplicate, apoi preiau ovulul de la un donator, îl înlocuiesc cu ADN-ul lui Oliver și apoi o mamă surogat poartă sarcina”, a explicat Vanessa pe contul ei de Tikok.

„Clona lui Oliver a fost unul dintre cei trei căței născuți de mama surogat, așa că mai erau încă doi pui clonați împreună cu el”, a adăugat stăpâna lui Oliver. După 11 luni de la decesul câinelui ei, Vanessa a realizat că mintea îi era plină de gânduri despre Oliver și nu a judecat limpede atunci când a luat această decizie. „Dacă așteptam până îl jeleam complet, nu aș mai fi luat această decizie. Acest câine nu este Oliver, ci doar o parte din el.”

Acum, femeia spune că ar fi adoptat un câine senior, o cauză în care crede și pe care a susținut-o mereu. Vanessa este voluntară, în timpul liber, la un adăpost de animale. „Pe de o parte, a fost uimitor să văd acest cățel nou care arată exact ca puiul meu de dinainte, dar pe de altă parte m-a întristat și mi-a fost dor de Oliver”, împărtășește femeia. Vanessa speră ca practica de clonare a animalelor să nu devină o normalitate și plănuiește să găzduiască în regim foster câini bătrâni.

Citește și:

Controale masive ale DSVSA înainte de sărbători. Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a descoperit nereguli grave la peste 400 de operatori economici

UE cere Spaniei măsuri urgente pentru focarul de pestă porcină africană. Comisia Europeană trimite experți în Catalonia