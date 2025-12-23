Bărbat de 71 de ani, condamnat cu executare după ce a agresat un câine de talie mică în Sectorul 5 al Capitalei

Poliția Capitalei anunță pe rețelele sociale că bărbatul de 71 de ani, care în luna iulie 2025 a agresat un câine de talie mică în Sectorul 5, a fost condamnat cu executare.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Condamnare cu executare pentru cruzime asupra unui câine

Patrupedul, în vârstă de 3 luni, a fost salvat de polițiștii Secției 18 și de Serviciul pentru Protecția Animalelor, fiind transportat de urgență la o clinică veterinară și tratat pentru contuzii severe.

Oamenii legii au identificat și imobilizat făptuitorul, care a fost reținut pentru 24 de ore și ulterior trimis în judecată. De curând, instanța a decis 2 ani de închisoare și interzicerea dreptului de a deține animale pentru 5 ani.

Această hotărâre a instanței reamintește tuturor că animalele trebuie respectate și protejate. Orice act de cruzime sau neglijență față de animale este ilegal și se pedepsește conform legii.

„Orice act de cruzime sau neglijență față de animale este ilegal și se pedepsește conform legii.

Grija pentru animale este responsabilitatea fiecăruia dintre noi.

Cetățenii sunt încurajați să sesizeze orice act de cruzime sau neglijență față de animale prin SNUAU 112.

Reamintim tuturor cetățenilor că animalele trebuie respectate și protejate. Toți cei care aleg să aibă animale în grijă au obligația legală și morală de a le asigura hrană, adăpost, îngrijire medicală și protecție față de violență.”, a transmis Poliția Capitalei.

Vezi și EXCLUSIV FOTO / Metoda surprinzătoare prin care un stăpân de pisici îți ține animalele departe de bradul de Crăciun. Cum au reacționat Bibi și Wendy: „Soluția asta a calmat pe toată lumea. Acum pot să las bradul nesupravegheat fără să am emoții”

EXCLUSIV | Cățeii „interziși”, dar prezenți în Dragonul Roșu. Mengchen, comerciant de origine chineză: ,,Snow face parte din familie. În România încă sunt multe lucruri de schimbat privind protecția animalelor’’ (VIDEO & FOTO)