EXCLUSIV | Cățeii „interziși”, dar prezenți în Dragonul Roșu. Mengchen, comerciant de origine chineză: ,,Snow face parte din familie. În România încă sunt multe lucruri de schimbat privind protecția animalelor’’ (VIDEO & FOTO)

Accesul animalelor de companie este interzis în incinta complexului comercial Dragonul Roșu, potrivit regulamentului afișat la intrare. Cu toate acestea, mulți comercianți își aduc câinii, iar prezența lor arată că, poate, spațiile comerciale ar trebui să devină mai prietenoase cu animalele, un mediu pet-friendly ar aduce confort, bucurie, fără teama de a fi dați afară de administrator. Un astfel de caz este cel al lui Snow, un câine alb, în vârstă de patru ani, cu proprietarul căruia ne-am întâlnit în interiorul complexului. Mengchen, comerciant de origine chineză, are standul amplasat în apropierea uneia dintre ieșiri. Acesta recunoaște că știe că accesul animalelor este interzis, însă spune că își asumă riscul de a-l ține aproape, menționând că, în momentul în care apare administratorul, câinele este scos imediat afară.

Potrivit lui Mengchen, Snow a fost cumpărat din București, pentru aproximativ 600 de euro, și îl însoțește frecvent la muncă. „Pentru mine, Snow este familie. În România încă sunt multe lucruri de schimbat când vine vorba despre animale, despre respect, protecție și reguli clare. Oamenii iubesc animalele, dar nu există suficiente spații și soluții pentru ele”, a declarat acesta în exclusivitate pentru cititorii Pets&Cats.

Situația nu este una singulară. În timpul documentării pentru acest material, erau și alți căței în incinta complexului, aduși de comercianți, în special în zonele mai puțin circulate sau în apropierea ieșirilor.

La intrarea în Dragonul Roșu, un afiș informează clar că accesul animalelor este interzis, însă aplicarea regulii pare a fi una selectivă. Rămâne neclar dacă există controale constante sau sancțiuni pentru cei care încalcă regulamentul.

Prezența animalelor în spații comerciale ridică atât întrebări legate de respectarea regulilor interne, cât și de bunăstarea acestora, într-un mediu aglomerat.

,,De câte ori ai văzut un astfel de afiș pus la intrarea în magazine sau diverse instituții? Îți spun eu: de prea multe ori, pentru că în România așa arată normalitatea. În țările civilizate, însă, normalitatea arată altfel…

În multe țări, animalele de companie au voie să intre în farmacii, magazine sau bănci, iar această normalitate vine la pachet cu o serie de beneficii. În primul rând, oferă confort și libertate stăpânilor, care nu mai trebuie să-și lase animalele singure acasă. În al doilea rând, vizitele devin mult mai plăcute, deoarece prezența unui animal reduce stresul și îmbunătățește starea de spirit. În plus, se creează o incluziune socială reală, pentru că posesorii de animale nu se mai simt excluși, ci se simt primiți și acceptați.

În bănci, farmacii și magazine, animalele de companie aduc beneficii nu doar stăpânilor lor, ci și instituțiilor și magazinelor care aleg să fie pet-friendly. Numărul clienților va crește, pentru că iubitorii de animale, un segment extrem de mare, vor prefera locurile care îi primesc împreună cu patrupezii lor. Se va crea fidelizare, deoarece cei care se simt acceptați vor reveni mereu, iar magazinele vor fi diferențiate de concurență, câștigând o imagine modernă, deschisă și empatică. Comunitatea câștigă, de asemenea: spațiile devin mai prietenoase, se încurajează adopțiile, iar stăpânii devin mai responsabili.

Și responsabilitatea este esențială: animalele trebuie ținute în lesă, excrementele adunate, iar pentru câinii considerați periculoși trebuie folosită botnița. Dacă ne dorim o țară ca afară, să începem să avem cât mai multe spații pet-friendly pentru patrupezii noștri, aceasta este normalitatea’’, a declarat pentru Pets&Cats Raluca Băleanu, consilier la Direcția Protecția Animalelor din cadrul Consiliului Județean Ilfov.

Pentru a clarifica această situație, am solicitat un punct de vedere oficial din partea administratorului complexului comercial Dragonul Roșu, adresând o serie de întrebări legate de modificarea regulamentului, însă până la momentul publicării acestui articol nu am primit un răspuns.

Care sunt motivele care au stat la baza interzicerii accesului animalelor de companie în incinta complexului Dragonul Roșu?

Administrația ia în considerare revizuirea regulamentului intern astfel încât accesul animalelor de companie să fie permis în anumite condiții (lesă, botniță unde este cazul, responsabilitatea proprietarului), în special pentru comercianții care petrec zilnic multe ore în incinta complexului?

Având în vedere că nivelul de zgomot nu este constant ridicat, iar spațiul permite organizarea zonelor mai aerisite, există deschidere pentru amenajarea unor spații pet-friendly, fără costuri majore, care să răspundă nevoilor comercianților și animalelor lor?

În ce măsură administrația a discutat direct cu comercianții despre această problemă, ținând cont că pentru mulți dintre ei animalele de companie nu sunt un moft, ci parte din viața lor de zi cu zi și un factor de siguranță și echilibru emoțional?

Cum vede administrația posibilitatea unei conviețuiri regulate și controlate între vizitatori și animale de companie educate, fără a afecta siguranța publică sau activitatea comercială?

Administrația este deschisă să analizeze modele funcționale din alte spații comerciale unde accesul animalelor de companie este permis în mod responsabil, ca exemplu de adaptare la realitățile sociale actuale?

În lipsa unui dialog clar și a unor reguli adaptate realităților de zi cu zi, prezența animalelor în spații comerciale rămâne o zonă gri, aflată între respectarea regulamentelor interne și nevoia tot mai vizibilă de empatie față de oameni și animalele care fac parte din viața lor.