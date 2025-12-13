Feli, pisica bengaleză a Alinei Pușcaș, a dispărut de acasă, iar familia o caută cu disperare: „Trei copii plâng după ea”

Feli a dispărut de acasă pe 10 decembrie, iar Alina Pușcaș împreună cu soțul și cei trei copii ai lor au dat anunțuri pe rețelele sociale și au lipit afișe prin Sectorul 1 din București, în speranța că cineva o va vedea. Prezentatoarea emisiunii „Te cunosc de undeva!” se gândește și la posibilitatea ca pisica să fi fost luată de cineva.

„Pisică bengaleză, pierdută în zona Sisești, pe lângă Biserica Sf. Antonie Maicaneasa. Are un an, răspunde la numele Feli. Trei copii plâng după ea. Vă rog să ne ajutați sa o găsim!”, este anunțul publicat pe grupurile de Facebook destinate găsirii pisicilor pierdute din București și Ilfov.

Feli este o pisică bengaleză de talie medie, cu o pată pe nas. Iris, Alex și Melissa, cei trei copii ai Alinei Pușcaș, suferă enorm de când felina a dispărut de acasă.

În afișul lipit prin cartier, este precizat că se oferă și o recompensă pentru persoana care ajută la găsirea pisicii.

Alina Pușcaș își caută pisica dispărută: „Încerc să nu-mi pierd speranța”

„Din păcate, nu avem niciun semn de la Feli. Am încercat pe grupul de Whatsapp al cartierului în care s-a dus, am încercat și în afară, pe grupul Sectorului, a pus și o prietenă a mea pe Facebook anunțul, deocamdată niciun semn. Sper cumva să evadeze, poate. Eu încerc să nu-mi pierd speranța, având în vedere că cei mai afectați sunt copiii. Noi suntem adulți, trebuie să trecem peste orice supărare, că nu o să treacă nimeni în locul nostru peste ele, dar la copii e mai greu”, a transmis Alina Pușcaș pe rețelele sociale.

Feli a fost primită în familia Alinei Pușcaș în octombrie 2024, când avea 2 luni și 700 de grame. Născută în aceeași zi cu fiul prezentatoarei, pe 29 august, Feli a fost rapid îndrăgită atât de copii, cât și de părinți și a devenit „feblețea” lor. Dacă cineva a văzut-o pe pisica rătăcită, poate semnala prin intermediul acestei postări.