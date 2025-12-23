Program special de sărbători la ASPA București. Când poți vizita cățeii din adăpost în perioada 24 decembrie-7 ianuarie

Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor București a anunțat, în mediul online, programul de vizită în adăposturile ASPA în perioada 23 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026.

Ce se întâmplă cu adăposturile ASPA de sărbători

Astfel, potrivit ASPA, În zilele de 23-24 decembrie, precum și 30-31 decembrie se lucrează cu publicul conform programului normal, în intervalul orar 10:00-16:00. În intervalele 25-29 decembrie și 1-7 ianuarie 2026, adăposturile ASPA sunt închise pentru public.

Restul activităților, care țin de primirea câinilor, îngrijirea și hrănirea celor aflați în adăposturi, se desfășoară normal, cu prezența angajaților noștri și a medicilor veterinari în adăposturi zilnic.

De asemenea, echipajele de intervenție vor sta zilnic pe teren pentru a răspunde solicitărilor cetățenilor. Pentru sesizări poți apela numărul 0219844, disponibil nonstop.

Începând cu data de 08 ianuarie 2026, programul adăposturilor ASPA revine la normal (marți-sâmbătă, 10.00 – 16.00), a transmis Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor București. În zilele nelucrătoare, ASPA te invită să accesezi AICI catalogul online al cățeilor ASPA.

