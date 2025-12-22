Certurile din familie au impact major asupra animalelor de companie. Cum percep câinii tensiunea din casă

Te-ai întrebat vreodată cum îți afectează certurile din familie câinele? Câinii sunt foarte sensibili la mediul în care trăiesc și pot sesiza adesea nivelurile de stres ale stăpânilor.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Animalele de companie înțeleg certurile din familie

Oamenii se ceartă zgomotos, iar câinii sunt foarte atenți la vocea lor, ca urmare, pot deveni stresați. Animalele care trăiesc în casă cu niveluri ridicate de conflict între tutorii lor sunt mai predispuși să sufere de anxietate și alte probleme de comportament.

Studiile susțin că, dacă patrupedele văd pe cineva care se comportă urât cu o altă persoană, percep momentul negativ. Spre deosebire de pisici, câinii sunt animale de haită foarte sociabile. Prin urmare, ei se bazează foarte mult pe relații stabile pentru a se simți în siguranță, notează dakpets.

Câinii, mai afectați decât pisicile

Atunci când au loc certuri între persoanele pe care le consideră din structura familiei lor, câinii devin neliniștiți și anxioși. Acest lucru este valabil în special dacă certurile sunt însoțite de zgomote puternice, înspăimântătoare sau derutante, cum ar fi strigăte și trântirea ușilor. Dacă patrupedul tău este deja predispus la anxietate, certurile au impact negativ asupra bunăstării sale.

Câinii mai tineri, în special puii, sunt, de asemenea, mai predispuși la un impact negativ. Acest lucru este logic, deoarece, la fel ca și copiii umani, câinii foarte tineri încă încearcă să înțeleagă lumea și au nevoie să se simtă în siguranță pentru a se dezvolta.

Un alt efect negativ pe care certurile de acasă îl pot avea asupra câinelui este că acesta poate începe să manifeste comportamente agresive față de persoanele cu care ai tendința să te cerți. Acest lucru este cauzat de nevoia puternică a animalului de a te proteja în calitate de lider și principal îngrijitor al său.

Este posibil să latre la un membru al familiei sau un prieten ori chiar să încerce să-l muște dacă îl percepe o amenințare la adresa ta, în urma faptului că a fost martor la certurile între voi.

Dacă luptele au loc des în casă, câinele tău ar putea începe să adopte automat aceste comportamente nedorite ori de câte ori apar. În timp, va învăța inconștient modalitățile prin care simte că poate face față cel mai bine acestor situații tulburătoare.

Cum știi dacă și câinele tău este afectat

Cea mai bună modalitate prin care știi dacă certurile îți afectează câinele este să-i observi comportamentul. În cazul în care animalul tău de companie e mai anxios sau mai stresat decât de obicei, acesta poate fi un semn că se luptă să facă față conflictului din casă.

Semnele de anxietate la câini includ gâfâitul excesiv, salivarea și lătratul care altfel sunt inexplicabile. Câinele tău va manifesta aceste comportamente deoarece nu este capabil să înțeleagă sau să facă față stresului situației în care se află. Lătratul este un răspuns canin deosebit de comun la strigăte și voci ridicate.

Deci, ce înseamnă asta pentru tine și câinele tău? Dacă te cerți des, este important să iei măsuri pentru a reduce stresul din familie. Trebuie să-i oferi mișcare, stimulare mentală și întăriri pozitive. De asemenea, evită țipetele sau pedepsele atunci când apar certuri.

Certurile au inclusiv efecte fizice asupra câinilor. Studiile au arătat că în locuințele cu niveluri ridicate de stres, animalele sunt mai predispuse să sufere de probleme cardiovasculare. Așadar, dacă vrei să ai un câine sănătos și fericit, este important să eviți pe cât posibil certurile!

Dacă descoperi cu adevărat că nu poți evita certarea cu ceilalți din casa ta, încearcă să-ți faci un obicei din a-ți aminti să-ți scoți câinele din situație pentru a-l proteja de orice stres inutil.

Cu toate că nu înțeleg cuvintele, animalele sunt extrem de sensibile la stările noastre și pot reacționa la conflicte prin anxietate, comportamente neobișnuite sau chiar probleme de sănătate. Certurile oamenilor le afectează starea și comportamentul.