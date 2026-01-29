HEALTHY LIFE

Și animalele de companie pot fi supraponderale. Află cum poți ține sub control greutatea prietenului tău blănos

Raluca Alexe 29 ianuarie 0 comentarii
pisica portocalie in zapada sursa foto: Freepik

Asociația pentru Prevenirea Obezității la Animale de Companie arată că și animalele de companie pot fi supraponderale. Și nu o spun specialiștii, ci statisticile, care arată că în anul 2022, 59% dintre câinii și 61% dintre pisicile din SUA erau supraponderali sau chiar obezi.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro:

- articolul continuă mai jos -

Și animalele de companie pot fi supraponderale

Aceste kilograme în plus, la fel ca și în cazul oamenilor, cresc riscul de boli articulare, probleme respiratorii, diabet și, per total, scade calitatea vieții.

„Stăpânii de animale de companie cred adesea că creșterea în greutate se întâmplă peste noapte, dar de obicei se intensifică în timp. Cel mai important, creșterea în greutate poate semnala o problemă de bază, cum ar fi o tulburare endocrină sau o mobilitate scăzută, care necesită investigații suplimentare”, explică Dr. Jodi Kuntz , director național de radiologie intervențională și endoscopie la Thrive Pet Healthcare și specialist în medicină internă la ACCESS Specialty Animal Hospitals din Los Angeles, potrivit prnewswire.com.

La câini, chiar și o creștere modestă în greutate poate pune presiune suplimentară asupra articulațiilor, în special la câinii de rasă medie și mare.

„Când câinii au greutate în plus, articulațiile lor simt acest lucru în fiecare zi. Așadar, gestionarea greutății poate fi unul dintre cele mai eficiente tratamente disponibile”, spune și Dr. Christine Jurek , director medical la TOPS Veterinary Rehabilitation din Grayslake, Illinois.

Cum ajunge să se îngrașe animalul de companie

Medicii veterinar spun că porțiile nemăsurate de mâncare, hrănirea excesivă și resturile de mâncare frecvente pot adăuga sute de calorii zilnic și, în timp, la kilograme în plus.

„Înțelegem perfect că mâncarea este modul în care oamenii își arată dragostea. Dar gustările suplimentare se adună repede, mai ales pentru câinii mai mici”, spune Dr. Jurek.

Comparativ, pisicile sunt mult mai vulnerabile la creșterea în greutate, și asta din cauza stilului de viață în interior și a activității reduse.

„Pisicile sunt foarte bune la a ascunde disconfortul. Până în momentul în care familia unei pisici observă creșterea în greutate, este posibil ca sub suprafață să se producă deja schimbări importante în ceea ce privește starea de sănătate. Atingerea și menținerea unei greutăți corporale adecvate poate reduce – și potențial inversa – multe dintre aceste schimbări”, spune Dr. Kasey Mabry, medic internist la South Carolina Veterinary.

Animalele în vârstă, mai expuse riscului

În cazul animalelor în vârstă, atenția trebuie să fie și mai sporită. Odată cu îmbătrânirea, apar și modificările metabolice, pierderea musculară și reducerea activității, lucruri ce pot duce la gestionarea mai dificilă a greutății. Medicii veterinari recomandă vizite medicale de cel puțin două ori pe an pentru animalele în vârstă, tocmai pentru a identifica semnele precoce ale problemelor de sănătate.

„Aceste vizite ne oferă șansa de a observa micile schimbări înainte ca acestea să înceapă să afecteze confortul sau calitatea vieții”, a mai spus Dr. Jurek.

Citește și:

  • Raluca Alexe este editor la Pets&Cats și se declară o iubitoare de viață, dar și de vieți. Parcursul ei profesional a pornit de la presa mondenă (WowBiz, SpyNews), ajungând să scrie cu plăcere despre animăluțele din toată lumea. A trecut prin mai multe redacții, printre care Național TV (reporter), România TV sau Fanatik (redactor) și crede cu tărie că o bună informare poate vindeca cele mai mari defecte ale oamenilor.

    Vezi toate articolele

sursa foto: Freepik

By Raluca Alexe

Raluca Alexe este editor la Pets&Cats și se declară o iubitoare de viață, dar și de vieți. Parcursul ei profesional a pornit de la presa mondenă (WowBiz, SpyNews), ajungând să scrie cu plăcere despre animăluțele din toată lumea. A trecut prin mai multe redacții, printre care Național TV (reporter), România TV sau Fanatik (redactor) și crede cu tărie că o bună informare poate vindeca cele mai mari defecte ale oamenilor.

Related Post

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *