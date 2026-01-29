Și animalele de companie pot fi supraponderale. Află cum poți ține sub control greutatea prietenului tău blănos

Asociația pentru Prevenirea Obezității la Animale de Companie arată că și animalele de companie pot fi supraponderale. Și nu o spun specialiștii, ci statisticile, care arată că în anul 2022, 59% dintre câinii și 61% dintre pisicile din SUA erau supraponderali sau chiar obezi.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Și animalele de companie pot fi supraponderale

Aceste kilograme în plus, la fel ca și în cazul oamenilor, cresc riscul de boli articulare, probleme respiratorii, diabet și, per total, scade calitatea vieții.

„Stăpânii de animale de companie cred adesea că creșterea în greutate se întâmplă peste noapte, dar de obicei se intensifică în timp. Cel mai important, creșterea în greutate poate semnala o problemă de bază, cum ar fi o tulburare endocrină sau o mobilitate scăzută, care necesită investigații suplimentare”, explică Dr. Jodi Kuntz , director național de radiologie intervențională și endoscopie la Thrive Pet Healthcare și specialist în medicină internă la ACCESS Specialty Animal Hospitals din Los Angeles, potrivit prnewswire.com.

La câini, chiar și o creștere modestă în greutate poate pune presiune suplimentară asupra articulațiilor, în special la câinii de rasă medie și mare.

„Când câinii au greutate în plus, articulațiile lor simt acest lucru în fiecare zi. Așadar, gestionarea greutății poate fi unul dintre cele mai eficiente tratamente disponibile”, spune și Dr. Christine Jurek , director medical la TOPS Veterinary Rehabilitation din Grayslake, Illinois.

Cum ajunge să se îngrașe animalul de companie

Medicii veterinar spun că porțiile nemăsurate de mâncare, hrănirea excesivă și resturile de mâncare frecvente pot adăuga sute de calorii zilnic și, în timp, la kilograme în plus.

„Înțelegem perfect că mâncarea este modul în care oamenii își arată dragostea. Dar gustările suplimentare se adună repede, mai ales pentru câinii mai mici”, spune Dr. Jurek.

Comparativ, pisicile sunt mult mai vulnerabile la creșterea în greutate, și asta din cauza stilului de viață în interior și a activității reduse.

„Pisicile sunt foarte bune la a ascunde disconfortul. Până în momentul în care familia unei pisici observă creșterea în greutate, este posibil ca sub suprafață să se producă deja schimbări importante în ceea ce privește starea de sănătate. Atingerea și menținerea unei greutăți corporale adecvate poate reduce – și potențial inversa – multe dintre aceste schimbări”, spune Dr. Kasey Mabry, medic internist la South Carolina Veterinary.

Animalele în vârstă, mai expuse riscului

În cazul animalelor în vârstă, atenția trebuie să fie și mai sporită. Odată cu îmbătrânirea, apar și modificările metabolice, pierderea musculară și reducerea activității, lucruri ce pot duce la gestionarea mai dificilă a greutății. Medicii veterinari recomandă vizite medicale de cel puțin două ori pe an pentru animalele în vârstă, tocmai pentru a identifica semnele precoce ale problemelor de sănătate.

„Aceste vizite ne oferă șansa de a observa micile schimbări înainte ca acestea să înceapă să afecteze confortul sau calitatea vieții”, a mai spus Dr. Jurek.

Citește și: