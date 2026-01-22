Ozempic a devenit un nume cunoscut în întreaga lume. Creat inițial pentru tratamentul diabetului, medicamentul este acum asociat cu pierderea în greutate la oameni. Această popularitate a generat întrebări și în rândul stăpânilor de animale: dacă funcționează la oameni, de ce nu ar funcționa și pentru câini sau pisici?

Există un interes științific limitat și precaut privind modul în care animalele pot fi influențate de căi de reglare a apetitului, inclusiv cele legate de hormonul GLP-1, care ajută la controlul glicemiei. Cercetările sunt însă încă în stadii incipiente și exploratorii. Deși există studii veterinare preliminare cu Ozempic pentru pierderea în greutate, niciun medicament GLP-1 nu este aprobat în prezent pentru câini sau pisici, și nici nu este aproape de a fi utilizat în mod obișnuit în clinică.

Totuși, curiozitatea părinților de animale rămâne mare.

Cum recunoaștem obezitatea la animale

Majoritatea stăpânilor observă creșterea în greutate a animalului înainte de a fi discutată la veterinar. Problema apare atunci când se confundă creșterea în greutate cu obezitatea. Mulți spun că animalul lor este doar „robust” sau „puțin rotunjor”, mai ales în cazul pisicilor și al câinilor de talie mică, notează mint.

Adevărul despre obezitate: nu ține de mărime, ci de excesul de grăsime.

Un animal sănătos are:

o talie vizibilă privită de sus;

un abdomen ușor încovoiat privit din lateral;

coaste ușor de simțit sub un strat subțire de grăsime.

Dacă aceste repere dispar, înseamnă că grăsimea s-a acumulat peste necesarul organismului.

La pisici, obezitatea se poate observa prin:

spate lat și plat;

abdomen cu un strat de grăsime care se leagănă la mers;

reticență la sărituri sau la îngrijirea blănii.

De ce grăsimea nu este doar „puf”

Grăsimea nu este un simplu strat protector. Țesutul adipos funcționează ca un organ endocrin, eliberând substanțe care cauzează inflamații, afectează sensibilitatea la insulină și perturbă semnalele hormonale. De aceea, obezitatea crește riscul de:

diabet;

boli articulare;

probleme respiratorii;

anumite tipuri de cancer.

Un câine robust natural nu este același lucru cu un câine supraponderal.

Cum ajung animalele să se îngrașe

În casele din mediul urban, hrana umple adesea goluri emoționale: plictiseală, vinovăție sau zile lungi de muncă. Cererile de atenție ale animalelor sunt adesea interpretate greșit ca foame. În plus, plimbările scad și joaca devine mai rară. În timp, kilogramele se acumulează fără să ne dăm seama.

Soluții eficiente pentru pierderea în greutate la animale

Controlul porțiilor

Hrăniți animalul pentru greutatea ideală, nu pentru cea actuală. Reducerea alimentației cu 10-20% pe zi este un punct de plecare sigur pentru majoritatea animalelor supraponderale.

Pierderea sigură în greutate: 0,5–1% din greutatea corporală pe săptămână la câini , aproximativ 0,5% la pisici .

Evitați reducerile drastice, care pot fi periculoase.

Atenție la gustări

Gustările nu trebuie să depășească 10% din aportul caloric zilnic. Acestea includ:

recompense de dresaj;

produse pentru igiena dentară;

medicamente mascate în mâncare.

Dacă oferiți gustări, ajustați porțiile principale corespunzător.

Mese la ore fixe

Două mese pe zi pentru câini și 2–3 mese măsurate pentru pisici ajută la semnalele de sațietate. La pisici, trecerea de la hrănirea liberă la mese măsurate poate duce la pierdere în greutate fără reducerea drastică a caloriilor.

Mișcare regulată

Exercițiul nu trebuie să fie extrem, dar trebuie să fie constant:

câini adulți sănătoși: 30–60 de minute zilnic ;

câini supraponderali sau vârstnici: 2–3 plimbări de 10–15 minute ;

pisici: 2–3 sesiuni de joacă de 10–15 minute pe zi, de preferat înainte de masă, imitând comportamentul de vânătoare.

Monitorizarea durerii

Mulți câini supraponderali au osteoartrită incipientă înainte de apariția șchiopătatului. Tratarea durerii îmbunătățește mobilitatea și facilitează pierderea în greutate.

Urmărirea progresului

Cântăriți animalul la fiecare 2–4 săptămâni. Așteptați-vă la o scădere în greutate lentă; ceea ce contează este perseverența.