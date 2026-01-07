Pisicile din China devin tot mai supraponderale, iar proprietarii lor se confruntă cu dilema: cât de drăgălaș e prea mult și când sănătatea devine în pericol? În timp ce mulți adoră aspectul „pufoșel”, greutatea în exces poate aduce boli metabolice, cardiovasculare sau ortopedice.

Pisicile pufoase și problema supraponderabilității

Irina Zhou are o pisică de cinci ani care a luat câte un kilogram în fiecare dintre ultimii trei ani. „Părinții mei nu pot să vadă pisica flămândă,” spune Zhou. „Dacă greutatea începe să-i afecteze sănătatea, aș lua în considerare medicamentele pentru slăbire.”

Medicamente pentru slăbit la pisici: GLP-1

Fosun Pharma și Huadong Medicine dezvoltă medicamente pentru pisici supraponderale, bazate pe hormonul GLP-1. Acest hormon natural reduce pofta de mâncare, încetinește digestia și poate ajuta pisicile să slăbească sănătos, notează myNews.

„Tratamentul pisicilor cu medicamente pentru obezitate ar putea deveni un model important pentru biotehnologia chineză,” spune Qin Jiawei, expert în consultanță. „Piața animalelor de companie crește rapid, pe fondul urbanizării, venitului mai mare și interesului crescut pentru sănătatea animalelor.”

De ce medicamentele nu sunt pentru toată lumea

În China, aproape o treime dintre pisicile urbane sunt deja obeze, iar medicamentele pentru slăbire devin o opțiune atractivă pentru unii proprietari. Totuși, medicii veterinari avertizează că aceste tratamente trebuie folosite cu prudență. Efectele secundare pot include senzația de sațietate constantă sau constipația, iar eficiența poate scădea dacă se folosesc excesiv.

Alternative naturale pentru pisici supraponderale

Din acest motiv, mulți proprietari aleg metode naturale:

diete echilibrate, bogate în proteine și sărace în grăsimi

activitate fizică regulată pentru pisici

„Oamenii găsesc drăguțe pisicile pufoase, așa că doar când animalele sunt grav supraponderale se ia în considerare medicamentul,” spune Zhang Yiting, proprietara unei pisici Silver British Shorthair.

Echilibrul între drăgălășenie și sănătate

Pe măsură ce piața medicamentelor pentru slăbit la animale din China continuă să crească, proprietarii vor trebui să găsească echilibrul între drăgălășenie și sănătatea pisicii, alegând cea mai potrivită metodă pentru animalele lor.