Medicamentele populare pentru slăbit pe bază de GLP-1 ar putea fi disponibile în curând și pentru animalele de companie. Okava Pharmaceuticals, companie cu sediul în San Francisco, a lansat recent MEOW-1, un studiu clinic care testează un implant mic, subcutanat, la 50 de pisici. Acest implant eliberează treptat un medicament GLP-1 pe parcursul a șase luni.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Implantul revoluționar care ar putea ajuta pisicile să slăbească

Implantul, numit OKV-119, „este conceput să reproducă multe dintre efectele fiziologice ale postului — îmbunătățirea sensibilității la insulină, reducerea masei de grăsime și un metabolism energetic mai eficient — fără a necesita schimbări majore în rutina de hrănire sau a perturba legătura dintre om și animal, care adesea se concentrează în jurul alimentației”, a declarat Michael Klotsman, CEO-ul Okava, într-un comunicat de presă, notează CBS News.

Potrivit companiei, tratamentul are potențialul de a îmbunătăți calitatea vieții pisicilor și de a promova îmbătrânirea sănătoasă.

De ce obezitatea la pisici este o problemă și ce speranțe aduce studiul

Experții spun că aproximativ șase din zece pisici din SUA sunt supraponderale.

„În medicina veterinară, în ultimii 100 de ani, singura rețetă a fost: hrănește mai puțin, fă mai multă mișcare — și asta nu funcționează pentru toate tipurile de obezitate”, spune Dr. Ernie Ward, unul dintre cei mai importanți specialiști în obezitatea la animale de companie.

Ward subliniază că beneficiile ar putea depăși pierderea în greutate, având în vedere datele de la oameni care arată îmbunătățiri în ceea ce privește riscul de diabet și sănătatea pe termen lung.

„De aceea suntem atât de entuziasmați, pentru că, mai ales la pisici, una dintre cele mai mari amenințări pentru sănătate este obezitatea și apoi diabetul”, spune Ward, adăugând că principalele necunoscute înainte de începerea studiului sunt eficiența, efectele secundare și costul.

Okava estimează că medicamentul ar putea costa stăpânii aproximativ 100 de dolari pe lună.

Este o opțiune pe care Savannah Tielking ar lua-o în considerare pentru pisica ei de 10 ani, Runkle, care cântărea 9,5 kg la ultima verificare.

„Petrece cea mai mare parte a zilei dormind. Este un leneș… un leneș adevărat”, spune ea. „Cred că dacă veterinarul meu mi-ar spune: ‘Este diabetic. Am încercat toate celelalte opțiuni. Ar trebui să luăm în considerare asta’ — atunci cu siguranță aș accepta.”

Rezultatele studiului MEOW-1 sunt așteptate vara viitoare, iar compania intenționează să solicite aprobarea FDA pentru utilizarea la pisici în următorii doi ani — cu câini aproape la rândul lor.